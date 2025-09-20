Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/cocuga-yonelik-cinsel-istismar-sucu-bulunan-firari-polisi-gorunce-olu-taklidi-yapti-1099522198.html
Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu bulunan firari, polisi görünce ölü taklidi yaptı
Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu bulunan firari, polisi görünce ölü taklidi yaptı
Sputnik Türkiye
Bursa'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerini fark edince çimlerin üzerine... 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T10:09+0300
2025-09-20T10:09+0300
türki̇ye
bursa
osmangazi
çocuk istismarı
çocuk istismarı
polis
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 ayrı suçtan da kaydı olan S.A'nın (33) yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, yürüttükleri teknik ve fiziki takip neticesinde firari hükümlünün merkez Osmangazi ilçesi Vakıf Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen polis ekiplerini karşısında gören S.A, yakalanmamak için bir arazideki çimlerin üzerine uzanarak hareketsiz kaldı.Ölü taklidi yapan hükümlünün bu girişimi sonuçsuz kaldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, S.A.'yı yakaladı.Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/restoran-denetimi-oncesi-rusvet-gozaltina-alinanlarin-arasinda-emekli-polis-ve-bekci-var-1099521718.html
türki̇ye
bursa
osmangazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061103362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f10d80da747a9ad43cf2cf7ea8636124.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, osmangazi, çocuk istismarı, çocuk istismarı, polis, ceza
bursa, osmangazi, çocuk istismarı, çocuk istismarı, polis, ceza

Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu bulunan firari, polisi görünce ölü taklidi yaptı

10:09 20.09.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Bursa'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerini fark edince çimlerin üzerine yatarak ölü taklidi yapmaya çalışırken gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 ayrı suçtan da kaydı olan S.A'nın (33) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttükleri teknik ve fiziki takip neticesinde firari hükümlünün merkez Osmangazi ilçesi Vakıf Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen polis ekiplerini karşısında gören S.A, yakalanmamak için bir arazideki çimlerin üzerine uzanarak hareketsiz kaldı.
Ölü taklidi yapan hükümlünün bu girişimi sonuçsuz kaldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, S.A.'yı yakaladı.
Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
TÜRKİYE
Restoran denetimi öncesi rüşvet: Gözaltına alınanların arasında emekli polis ve bekçi var
02:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала