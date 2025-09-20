https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/cocuga-yonelik-cinsel-istismar-sucu-bulunan-firari-polisi-gorunce-olu-taklidi-yapti-1099522198.html
Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu bulunan firari, polisi görünce ölü taklidi yaptı
Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu bulunan firari, polisi görünce ölü taklidi yaptı
Sputnik Türkiye
Bursa'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerini fark edince çimlerin üzerine... 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T10:09+0300
2025-09-20T10:09+0300
2025-09-20T10:09+0300
türki̇ye
bursa
osmangazi
çocuk istismarı
çocuk istismarı
polis
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 ayrı suçtan da kaydı olan S.A'nın (33) yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, yürüttükleri teknik ve fiziki takip neticesinde firari hükümlünün merkez Osmangazi ilçesi Vakıf Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen polis ekiplerini karşısında gören S.A, yakalanmamak için bir arazideki çimlerin üzerine uzanarak hareketsiz kaldı.Ölü taklidi yapan hükümlünün bu girişimi sonuçsuz kaldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, S.A.'yı yakaladı.Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/restoran-denetimi-oncesi-rusvet-gozaltina-alinanlarin-arasinda-emekli-polis-ve-bekci-var-1099521718.html
türki̇ye
bursa
osmangazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061103362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f10d80da747a9ad43cf2cf7ea8636124.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, osmangazi, çocuk istismarı, çocuk istismarı, polis, ceza
bursa, osmangazi, çocuk istismarı, çocuk istismarı, polis, ceza
Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu bulunan firari, polisi görünce ölü taklidi yaptı
Bursa'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerini fark edince çimlerin üzerine yatarak ölü taklidi yapmaya çalışırken gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 ayrı suçtan da kaydı olan S.A'nın (33) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttükleri teknik ve fiziki takip neticesinde firari hükümlünün merkez Osmangazi ilçesi Vakıf Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen polis ekiplerini karşısında gören S.A, yakalanmamak için bir arazideki çimlerin üzerine uzanarak hareketsiz kaldı.
Ölü taklidi yapan hükümlünün bu girişimi sonuçsuz kaldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, S.A.'yı yakaladı.
Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.