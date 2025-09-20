https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/can-holdinge-bagli-9-sirkete-daha-kayyum-atandi-1099520527.html

Can Holding'e bağlı 9 şirkete daha kayyum atandı

Can Holding’e bağlı 9 şirkete daha kayyum atandı

Sputnik Türkiye

20.09.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e bağlı 9 şirkette suç gelirlerinin aklanması ve örgüt faaliyeti şüphesiyle kayyum atanmasına karar verdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, daha önce kayyum atanan şirketler dışında Can holding bünyesindeki diğer şirketlerin aktif olarak faaliyet gösterdiği, bu şirketlerin yüklü mal varlıklarına herhangi bir tedbir uygulanmadığı tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri aklamak amacıyla şirket faaliyetlerini kullandıkları vurgulandı.İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilendirilerek, söz konusu 9 şirketin yönetim organlarının karar ve işlemlerinin kayyum onayına bağlanması ve yönetim yetkilerinin TMSF’ye verilmesine karar verdi. Kayyum atanan şirketler şunlar:Soruşturma kapsamında iki cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

