Bakanlık, sosyal medyada kızını oynatarak para kazanmaya çalışan baba harekete geçti: Gözaltına alındı

Sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı iddia edilen baba büyük tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. 20.09.2025, Sputnik Türkiye

Sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı iddia edilen baba büyük tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek çocuğu koruma altına alırken, emniyet de babayı gözaltına aldı.Baba gözaltına alındıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı iddia edilen babanın gözaltına alındığını açıkladı. "Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi" başlığıyla yer alan haberler sonrasında harekete geçildiği belirtilirken, babanın gözaltına alındığı dile getirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada da, "Görüntülerde yer alan çocuğumuz, sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs, emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

