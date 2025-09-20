https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/avukat-feyza-altun-dilan-polatla-bir-daha-gorusursem-yuzume-tukursunler-1099525320.html
Avukat Feyza Altun: Dilan Polat'la bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler
Avukat Feyza Altun: Dilan Polat'la bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'la yaptığı canlı yayın nedeniyle sosyal medyada tepki çeken Feyza Altun, Polat'ın kendisinin iyi duygularını istismar... 20.09.2025
2025-09-20T12:14+0300
2025-09-20T12:14+0300
2025-09-20T12:15+0300
Avukat Feyza Altun: Dilan Polat'la bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler
12:14 20.09.2025 (güncellendi: 12:15 20.09.2025)
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'la yaptığı canlı yayın nedeniyle sosyal medyada tepki çeken Feyza Altun, Polat'ın kendisinin iyi duygularını istismar ettiğini söyledi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a eleştiriler yapan Avukat Feyza Altun, Polat’la sosyal medya canlı yayınında bir araya geldi. Sosyal medyada gündem olan görüşmeyle ilgili konuşan avukat Altun, "Dilan Polat ile bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler. Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor" dedi.
Sözcü Tv'ye konuşan Altun, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Altun şunları anlattı:
"Kimseden para almadım. Fikirlerim de değişmedi. Dilan Polat'ı iki kere canlı gördüm. İlk görüşmemizdeki sarılmamızda çok ağlıyordu. Ağlayan bir insanı itemezsiniz. Bu ikinci görüşmemdi. Çok kötü hissettiğini söyleyerek çağırdı. Gitmek istemedim ısrar etti. Evinin adresini bile bilmiyordum. 'Eğer videoya çekmeyeceksen sağlığını merak ettiğim için gelirim' dedim. 'Sen nefret objesi olmuş bir insansın bu kadar cahil olmamalısın. Senin kocan vergi kaçırıyor, kara paradan yargılanıyorsunuz, bu memleket sana asla sempati duymayacak. Sizin paranız helal değil' dedim.
Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor
Dilan bence kötü bir kız değil. O hasta bence. Tedavi olması gerekiyor. Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyorum. Beni bu duruma soktuğu için çok kızgınım. Çok fazla linç yiyor neden yediğini de anlamıyor. Telefon artık Dilan Polat'ın uzvu olmuş. Yapmaması gerektiğini bilse de tutamıyor. Kamuoyunu meşgul ettiğim için kusuruma bakmasınlar. Bu görüşmenin bir üçüncüsü olursa yüzüme tükürsünler."