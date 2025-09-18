Canlı yayında bir araya geldiler: Avukat Feyza Altun'un Dilan Polat'a verdiği yanıt gündem oldu

Türkiye
Abone ol
Bir dönem Dilan Polat’a sert çıkış yapan Avukat Feyza Altun, bu kez Polat’la Instagram canlı yayınında yan yana geldi. İkilinin samimiyeti sosyal medyada gündem olurken, Polat’ın “Sen beni 2 yıl önce tanısaydın ne derdin” sorusuna Altun’un verdiği yanıt dikkat çekti.
Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Dilan ve Engin Polat çifti, haklarındaki dava süreciyle son yılların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Bu süreçte özellikle sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Avukat Feyza Altun, Polat ailesine yönelik sert eleştirileriyle öne çıkmıştı.

'Ölsem aynı masada oturmam' demişti

Altun, daha önce yaptığı açıklamalarda “ölsem aynı masada oturmam” diyerek Dilan Polat’a olan mesafesini net bir şekilde ortaya koymuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde ikilinin yan yana verdiği pozlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Bu kez Dilan Polat’ın Instagram’daki canlı yayınına katılan Feyza Altun, Polat ile birlikte ekran karşısına geçti. Samimi sohbetleri dikkat çeken ikiliden Dilan Polat, “Sen beni 2 yıl önce tanısaydın ne derdin” diye sordu. Altun ise “Salak derdim” yanıtını verdi.
Dilan Polat, daha sonra yaptığı paylaşımda “Öyle dedi de, seni çok seviyorum dedi. Ne yapayım ya ben bunu” ifadelerini kullandı.
