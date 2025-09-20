Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Antalya ve Muğla'daki yangınlar büyüyor: Köyler boşaltılıyor
Antalya ve Muğla'daki yangınlar büyüyor: Köyler boşaltılıyor
Sputnik Türkiye
Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya'daki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. İki ilçede de çok sayıda mahalle ve köy tedbir amaçlı boşaltıldı. 20.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099524375_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_17efc500506a9e477e474b3bf95679b0.jpg
Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya'da orman yangınları rüzgarın da etkisiyle büyüyor. İki bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, köyler ve mahalleler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yüzlerce insan tahliye edildiMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor.Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Gece boyu kara ekiplerince devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterler de destek vermeye başladı. Yangına 143 arazöz, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 218 ev boşaltıldı, 582 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yine aynı bölgeden 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Alanya'daki yangın yaşam yerlerini tehdit ediyorAntalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Rüzgarın etkisiyle büyüyorAlanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti. Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi. Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz, itfaiye araçları ve iş makineleriyle çalışmalar devam etti. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da çalışmalara destek vermeye başladı.Yangın üç gündür sürüyorÖte yandan, Aliefendi Mahallesi'nde perşembe akşamı çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İspatlı ve Kargıcak mahallelerini de etkileyen yangının etrafını çevreleyen ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya ve Muğla'daki yangınlar büyüyor: Köyler boşaltılıyor

11:51 20.09.2025
© Mert Cantürk
orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
© Mert Cantürk
Abone ol
Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya'daki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. İki ilçede de çok sayıda mahalle ve köy tedbir amaçlı boşaltıldı.
Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya'da orman yangınları rüzgarın da etkisiyle büyüyor. İki bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, köyler ve mahalleler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yüzlerce insan tahliye edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor.
Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Gece boyu kara ekiplerince devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterler de destek vermeye başladı. Yangına 143 arazöz, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.
© Osman Akça
orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
orman yangını
© Osman Akça
Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 218 ev boşaltıldı, 582 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yine aynı bölgeden 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.
İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.
Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya'daki yangın yaşam yerlerini tehdit ediyor

© Mert Cantürk
orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
orman yangını
© Mert Cantürk
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyor

© Mert Cantürk
orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
orman yangını
© Mert Cantürk
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti. Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.
İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi. Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.
Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz, itfaiye araçları ve iş makineleriyle çalışmalar devam etti. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da çalışmalara destek vermeye başladı.

Yangın üç gündür sürüyor

Öte yandan, Aliefendi Mahallesi'nde perşembe akşamı çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İspatlı ve Kargıcak mahallelerini de etkileyen yangının etrafını çevreleyen ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
