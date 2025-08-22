https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/belediye-personeline-90-bin-lira-banka-promosyonu--1098771184.html
Belediye personeline 90 bin lira banka promosyonu
Belediye personeline 90 bin lira banka promosyonu
Sputnik Türkiye
Çorum Belediyesi'nin yaptığı banka promosyon anlaşmasıyla belediye çalışanlarına 90 bin lira banka promosyonu ödenecek. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T15:06+0300
2025-08-22T15:06+0300
2025-08-22T15:06+0300
ekonomi̇
çorum belediyesi
banka promosyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104138/72/1041387255_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_6d46135bc20bb974bad0ddb095cc96c6.jpg
Çorum Belediyesi ile Halkbank arasında yapılan anlaşmayla 2 bin 393 belediye çalışanına toplam 90 bin lira banka promosyonu ödeneceği açıklandı. 2 bin 393 personele toplam 215 milyon 370 bin lira verilecekVerilen en yüksek banka promosyonu teklifinin 80 bin 500 lira olduğunu, yaptıkları görüşmeler neticesinde rakamı 90 bin liraya çıkardıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Banka promosyonu 83 bin lira nakit ve 7 bin lira alışveriş puanı olarak belirlendi. Promosyonlar eylül maaşının ardından banka hesaplarına yatırılacak. Toplam 2 bin 393 personele 215 milyon 370 bin lira promosyon ödemesi yapılacak." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/emekli-promosyonlarinda-bankalar-yarista-fark-odemesini-bile-yapiyorlar-1098468081.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104138/72/1041387255_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_efff3afd1f24df4d222d62fb3f7395b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çorum belediyesi, banka promosyonu
çorum belediyesi, banka promosyonu
Belediye personeline 90 bin lira banka promosyonu
Çorum Belediyesi'nin yaptığı banka promosyon anlaşmasıyla belediye çalışanlarına 90 bin lira banka promosyonu ödenecek.
Çorum Belediyesi ile Halkbank arasında yapılan anlaşmayla 2 bin 393 belediye çalışanına toplam 90 bin lira banka promosyonu ödeneceği açıklandı.
2 bin 393 personele toplam 215 milyon 370 bin lira verilecek
Verilen en yüksek banka promosyonu teklifinin 80 bin 500 lira olduğunu, yaptıkları görüşmeler neticesinde rakamı 90 bin liraya çıkardıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Banka promosyonu 83 bin lira nakit ve 7 bin lira alışveriş puanı olarak belirlendi. Promosyonlar eylül maaşının ardından banka hesaplarına yatırılacak. Toplam 2 bin 393 personele 215 milyon 370 bin lira promosyon ödemesi yapılacak." dedi.