Belediye personeline 90 bin lira banka promosyonu

Çorum Belediyesi'nin yaptığı banka promosyon anlaşmasıyla belediye çalışanlarına 90 bin lira banka promosyonu ödenecek. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

Çorum Belediyesi ile Halkbank arasında yapılan anlaşmayla 2 bin 393 belediye çalışanına toplam 90 bin lira banka promosyonu ödeneceği açıklandı. 2 bin 393 personele toplam 215 milyon 370 bin lira verilecekVerilen en yüksek banka promosyonu teklifinin 80 bin 500 lira olduğunu, yaptıkları görüşmeler neticesinde rakamı 90 bin liraya çıkardıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Banka promosyonu 83 bin lira nakit ve 7 bin lira alışveriş puanı olarak belirlendi. Promosyonlar eylül maaşının ardından banka hesaplarına yatırılacak. Toplam 2 bin 393 personele 215 milyon 370 bin lira promosyon ödemesi yapılacak." dedi.

