‘ABD, Taliban ile Afganistan'da askeri varlığını yeniden yapılandırma görüşmeleri yürütüyor’
‘ABD, Taliban ile Afganistan'da askeri varlığını yeniden yapılandırma görüşmeleri yürütüyor’
Wall Street Journal, ABD'nin Afganistan’daki askeri varlığını yeniden yapılandırmak için Taliban ile müzakereler yürüttüğünü ileri sürdü. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
Wall Street Journal gazetesi kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin Bagram Hava Üssü'nde askeri varlığını yeniden yapılandırmak için Taliban ile müzakereler yürüttüğünü belirtti.Haberde, “Trump yönetiminden yetkililer, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nde terörle mücadele operasyonları için bir hazırlık alanı olarak küçük bir ABD askeri varlığının yeniden kurulması konusunda Taliban ile görüşmeler yürütüyor” ifadelerine yer verildi.Müzakerelerin, savaş uçakları veya insansız hava araçlarının konuşlandırılmasıyla ilgili olduğu, ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu, ayrıca, esir takası, olası bir ekonomik anlaşma ve güvenlik konularını da içerdiği ibelirtildi.Görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump’ın rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler başkanlığında yürütüldüğü kaydedildi.ABD güçleri, 2021 Ağustos ayı sonunda Kabil Havalimanı'ndan çekilerek ülkede yaklaşık 20 yıllık varlığına son vermişti. Joe Biden, 2020’deki başkanlık kampanyası sırasında Afganistan'dan askerlerin en kısa sürede çekilmesi gerektiğini belirtmişti.
00:24 20.09.2025
© AP Photo / Rahmat GulABD'den Afganistan'da geriye kalanlar
Wall Street Journal, ABD'nin Afganistan’daki askeri varlığını yeniden yapılandırmak için Taliban ile müzakereler yürüttüğünü ileri sürdü.
Wall Street Journal gazetesi kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin Bagram Hava Üssü'nde askeri varlığını yeniden yapılandırmak için Taliban ile müzakereler yürüttüğünü belirtti.
Haberde, “Trump yönetiminden yetkililer, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nde terörle mücadele operasyonları için bir hazırlık alanı olarak küçük bir ABD askeri varlığının yeniden kurulması konusunda Taliban ile görüşmeler yürütüyor” ifadelerine yer verildi.
Müzakerelerin, savaş uçakları veya insansız hava araçlarının konuşlandırılmasıyla ilgili olduğu, ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu, ayrıca, esir takası, olası bir ekonomik anlaşma ve güvenlik konularını da içerdiği ibelirtildi.
Görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump’ın rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler başkanlığında yürütüldüğü kaydedildi.
ABD güçleri, 2021 Ağustos ayı sonunda Kabil Havalimanı'ndan çekilerek ülkede yaklaşık 20 yıllık varlığına son vermişti. Joe Biden, 2020’deki başkanlık kampanyası sırasında Afganistan'dan askerlerin en kısa sürede çekilmesi gerektiğini belirtmişti.
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Ukrayna fiili toprak kayıplarını kabul etmeli
Dün, 23:27
