Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-ukrayna-fiili-toprak-kayiplarini-kabul-etmeli-1099519940.html
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Ukrayna fiili toprak kayıplarını kabul etmeli
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Ukrayna fiili toprak kayıplarını kabul etmeli
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'ya fiili toprak kayıplarını kabul etme tavsiyesinde bulundu. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T23:27+0300
2025-09-19T23:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
keith kellogg
abd
rusya
ukrayna
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
sscb
baltık ülkeleri
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090901177_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aef7afc96600bbf36b9b0d00bce0b5c.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiliz Telegrap gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'ya fiili toprak kayıplarını kabullenmesini tavsiye ederek, durumun uzun vadede değişebileceği görüşünü dile getirdi.Kellogg, “Realiteyi kabul etmek gerekir. Fiili durum, yasal durumu ifade etmez. Tarihe dönelim. Sovyetlerin Baltık ülkeleri üzerindeki kontrolünü hiçbir zaman tanımadık, her ne kadar bu ülkeler fiilen SSCB'nin bir parçası olsalar da. Aynı şey burada da geçerli” dedi.Kellogg, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) yüzde 65'i ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) yüzde 98'inin Rusya'nın kontrolünde bulunduğunu belirterek, ateşkes olmadan barış sağlanmasının zor olduğunu, ancak Trump'ın bu konuda farklı düşündüğünü ve müzakerelere başlamak için ateşkesi bir koşul olarak öne sürmediğini vurguladı.Kellogg ayrıca, Vladimir Putin yönetiminde ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyileşmeyeceği görüşünü dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/peskov-trump-ukrayna-krizinin-cozumune-yonelik-cabalarini-surduruyor-1099517740.html
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
sscb
baltık ülkeleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090901177_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f3fcb90ee15d5fa4a93c40b21c2a916.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
keith kellogg, abd, rusya, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sscb, baltık ülkeleri, vladimir putin, donald trump
keith kellogg, abd, rusya, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sscb, baltık ülkeleri, vladimir putin, donald trump

ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Ukrayna fiili toprak kayıplarını kabul etmeli

23:27 19.09.2025
© AP Photo / Mariam ZuhaibKeith Kellogg
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Abone ol
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'ya fiili toprak kayıplarını kabul etme tavsiyesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiliz Telegrap gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'ya fiili toprak kayıplarını kabullenmesini tavsiye ederek, durumun uzun vadede değişebileceği görüşünü dile getirdi.
Kellogg, “Realiteyi kabul etmek gerekir. Fiili durum, yasal durumu ifade etmez. Tarihe dönelim. Sovyetlerin Baltık ülkeleri üzerindeki kontrolünü hiçbir zaman tanımadık, her ne kadar bu ülkeler fiilen SSCB'nin bir parçası olsalar da. Aynı şey burada da geçerli” dedi.
Kellogg, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) yüzde 65'i ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) yüzde 98'inin Rusya'nın kontrolünde bulunduğunu belirterek, ateşkes olmadan barış sağlanmasının zor olduğunu, ancak Trump'ın bu konuda farklı düşündüğünü ve müzakerelere başlamak için ateşkesi bir koşul olarak öne sürmediğini vurguladı.
Kellogg ayrıca, Vladimir Putin yönetiminde ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyileşmeyeceği görüşünü dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
DÜNYA
Peskov: Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını sürdürüyor
21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала