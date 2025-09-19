https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-ukrayna-fiili-toprak-kayiplarini-kabul-etmeli-1099519940.html
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Ukrayna fiili toprak kayıplarını kabul etmeli
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Ukrayna fiili toprak kayıplarını kabul etmeli
19.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiliz Telegrap gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'ya fiili toprak kayıplarını kabullenmesini tavsiye ederek, durumun uzun vadede değişebileceği görüşünü dile getirdi.Kellogg, “Realiteyi kabul etmek gerekir. Fiili durum, yasal durumu ifade etmez. Tarihe dönelim. Sovyetlerin Baltık ülkeleri üzerindeki kontrolünü hiçbir zaman tanımadık, her ne kadar bu ülkeler fiilen SSCB'nin bir parçası olsalar da. Aynı şey burada da geçerli” dedi.Kellogg, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) yüzde 65'i ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) yüzde 98'inin Rusya'nın kontrolünde bulunduğunu belirterek, ateşkes olmadan barış sağlanmasının zor olduğunu, ancak Trump'ın bu konuda farklı düşündüğünü ve müzakerelere başlamak için ateşkesi bir koşul olarak öne sürmediğini vurguladı.Kellogg ayrıca, Vladimir Putin yönetiminde ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyileşmeyeceği görüşünü dile getirdi.
