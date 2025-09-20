https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/4-yildir-tacize-ugradigini-aciklamisti-ece-seckinin-saplantili-hayrani-icin-yeni-karar-cikti-1099528222.html

4 yıldır tacize uğradığını açıklamıştı: Ece Seçkin'in saplantılı hayranı için yeni karar çıktı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşini 4 yıldır taciz eden kişi hakkında yeni karar çıktı. Tacizlerini sürdüren saplantılı kişinin hastanede üç hafta gözlem altında... 20.09.2025, Sputnik Türkiye

Şarkıcı Ece Seçkin, dört yıldır bir kişi tarafından kendisinin ve eşinin ölümle tehdit edildiğini açıklamıştı. A.U.S. isimli kişi gözaltına alınmış daha sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ama tehdit ve tacizlerin devam etmesi üzerine Seçkin yeniden şikayetçi oldu. Bu kez saplantılı hayranın hastanede üç hafta boyunca gözlem altında tutulmasına karar verildi. Kararı duyuran Seçkin, "Tek bir kadının bile huzursuz hissetmeden yaşayabileceği bir hayat diliyorum. Şahıs, hastanede tedavi altında, ben ise güvendeyim" açıklaması yaptı.Gözaltına alındı, adli kontrolle serbest kalınca devam ettiEce Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez, 4 yıl boyunca ölümle tehdit edildiklerini belirterek şikayetçi olmuştu. Yakalanan A.U.S., 'ısrarlı takip' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmak üzere adli kontrol ve ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Ece Seçkin'in avukatları, yaptığı yeni açıklamayla, tacizlerine devam ettiğini belirttikleri A.U.S. hakkında hastanede 3 haftalık gözlem altına alınma kararı verildiğini dile getirdi.Can güvenliği açısından ciddi endişe yarattıEce Seçkin’in avukatları konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydetti: "Kamuoyunun bilgisi olduğu üzere, geçtiğimiz hafta müvekkillerimizi uzun süredir takip ve tehdit eden şüpheli hakkında yasal süreç başlatılmış ve şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak İstanbul dışındaki ikamet adresi nedeniyle verilen karar, şüpheliyi engellemeye yetmemiştir. Şüpheli, 16 Eylül 2025 tarihinde bulunduğu ilden bir taksiciyle anlaşarak, müvekkilimizin adres ve telefon bilgilerini taksi şoförüyle paylaşmış ve konutuna taksi göndermek suretiyle yanına gelmesini istemiştir.Bu eylemler, soruşturma sürecinde şüphelinin ısrarlı takip, tehdit ve hakaret suçlarına ek olarak, müvekkillerin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirip üçüncü kişilerle paylaşmasına neden olmuştur. Adres bilgilerinin şüpheli elinde bulunması ve eylemlerine devam etmesi, müvekkillerimizin can güvenliği açısından ciddi endişe yaratmıştır. Tarafımızca şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor doğrultusunda, şüpheli hakkında CMK 74/1 maddesi gereği 3 haftalık gözlem altına alınması kararı verilmiştir. Soruşturma, gözlem süresi sonunda elde edilecek sonuçlara göre devam edecektir."Tek bir kadının bile huzursuzluk hissetmeden yaşayabileceği bir hayat diliyorumBüyük korku yaşadığını anlatan Ece Seçkin de yaptığı açıklamada, "Tek bir kadının bile huzursuz hissetmeden yaşayabileceği bir hayat diliyorum. Şahıs, hastanede tedavi altında, ben ise güvendeyim. Destek olan ve yalnız olmadığımı hissettiren herkese ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

