YSK’dan CHP kurultayı için iptal talebine ret
YSK’dan CHP kurultayı için iptal talebine ret
YSK, CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin iptal talebini görüştü. YSK Başkanı Yener toplantı sonrası yaptığı açıklamada CHP kurultayına yapılan itirazın... 19.09.2025
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan itirazı reddetti. YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin pazar günü yapılacak olan 22. olağanüstü kurultayının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." dedi.Ne olmuştu?Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun 15 Eylül 2025 tarihli kararına karşı yapılan başvuruyu, İl Seçim Kurulu 17 Eylül’de reddetmişti. Bu kararın ardından dosya YSK’ya taşındı. Bugün saat 15.30’da toplanan YSK, başvuruyu değerlendirdi.YSK Başkanı açıkladıYSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin pazar günü yapılacak olan 22. olağanüstü kurultayının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." dedi.21 Eylül pazar günü yapılacakYSK, yapılan itirazı reddederek olağanüstü kurultayın yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engel bulunmadığına hükmetti. Kararla birlikte CHP, 21 Eylül Pazar günü olağanüstü kurultayını gerçekleştirebilecek.
YSK’dan CHP kurultayı için iptal talebine ret
16:01 19.09.2025 (güncellendi: 16:05 19.09.2025)
YSK, CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin iptal talebini görüştü. YSK Başkanı Yener toplantı sonrası yaptığı açıklamada CHP kurultayına yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan itirazı reddetti. YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin pazar günü yapılacak olan 22. olağanüstü kurultayının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." dedi.
Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun 15 Eylül 2025 tarihli kararına karşı yapılan başvuruyu, İl Seçim Kurulu 17 Eylül’de reddetmişti. Bu kararın ardından dosya YSK’ya taşındı. Bugün saat 15.30’da toplanan YSK, başvuruyu değerlendirdi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin pazar günü yapılacak olan 22. olağanüstü kurultayının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." dedi.
21 Eylül pazar günü yapılacak
YSK, yapılan itirazı reddederek olağanüstü kurultayın yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engel bulunmadığına hükmetti. Kararla birlikte CHP, 21 Eylül Pazar günü olağanüstü kurultayını gerçekleştirebilecek.