YSK’dan CHP kurultayı için iptal talebine ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan itirazı reddetti. YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin pazar günü yapılacak olan 22. olağanüstü kurultayının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." dedi.Ne olmuştu?Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun 15 Eylül 2025 tarihli kararına karşı yapılan başvuruyu, İl Seçim Kurulu 17 Eylül’de reddetmişti. Bu kararın ardından dosya YSK’ya taşındı. Bugün saat 15.30’da toplanan YSK, başvuruyu değerlendirdi.YSK Başkanı açıkladıYSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin pazar günü yapılacak olan 22. olağanüstü kurultayının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." dedi.21 Eylül pazar günü yapılacakYSK, yapılan itirazı reddederek olağanüstü kurultayın yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engel bulunmadığına hükmetti. Kararla birlikte CHP, 21 Eylül Pazar günü olağanüstü kurultayını gerçekleştirebilecek.

