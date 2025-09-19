https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/unlu-oyuncu-tolga-saritas-ve-tasarimci-esi-zeynep-mayruk-ilk-bebeklerine-kavustu-1099512947.html

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve tasarımcı eşi Zeynep Mayruk, ilk bebeklerine kavuştu

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve geçen yıl dünya evine girdiği tasarımcı eşi Zeynep Mayruk bebeklerine kavuştu. Çift oğullarına Ali ismini verdi. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift bebeklerine Ali adını verdi. Güneşin Kızları, Kayıp Şehir, Baba gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, tasarımcı Zeynep Mayruk ile 2024 yılında Çeşme'de dünya evine girmişti. Çift bir süre önce bebek beklediklerini açıklamıştı. Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti, oğulları Ali'ye bugün kavuştu.

