Sağlık Bakanlığı'ndan yeni çalışma: 'Anne-baba akademisi' hayata geçiyor

Sağlık Bakanlığı, evli çiftlere yönelik 'anne-baba' akademisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, toplum sağlığını korumak için üç yeni akademi kurmaya hazırlanıyor. Akademilerde, evli çiftlere ‘anne babalık’, çocuklara ‘sağlıklı beslenme’, gençlere de ‘bağımlılıkla mücadele’ konularında eğitim verilecek.Bebek Akademisi hayata geçecekTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı özellikle son dönemde gençler arasında artan şiddet olaylarına karşı, doğumdan itibaren yeni nesli korumak ve sağlıklı gelişimlerini sağlamak için harekete geçti. Bu kapsamda, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde (SHM) üç yeni akademi kurulacak. Yeni akademiler bebek, çocuk ve genç akademilerinden oluşacak. Bebek Akademisi'nde, bebek sahibi olmayı düşünen çiftlere ve yeni anne baba olmuş ebeveynlere eğitimler verilecek. Bu akademiden 0-3 yaş grubu bebekler ve aileleri yararlanabilecek. Yine 3-12 yaş grubu çocuklar için Çocuk Akademisi açılacak. Burada da hem çocuklara hem de ebeveynlerine yönelik eğitim faaliyetleri yürütülecek. Gençlik Akademisi 12-18 yaş grubunu kapsayacakErgenlik dönemine yönelik ise 12-18 yaş grubunu kapsayan Genç Akademi kurulacak. Burada sadece ergenlere yönelik eğitimler yer alacak. Genç Akademi’de, okul başarısının nasıl artırılacağı, dijital bağımlılıktan nasıl kurtulacağı, sanal kumarın, sigara tüketiminin zararları, obezitenin zararları konularında farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlenecek.

