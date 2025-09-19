https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/uluslararasi-yatirim-pozisyonu-verileri-aciklandi-rezervler-rekor-kirdi-1099509437.html

Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı: Rezervler rekor kırdı

19.09.2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

TCMB verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları temmuz sonu itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 4,2 artışla 378,4 milyar dolar oldu. Yükümlülükler ise yüzde 3,4 yükselerek 722,3 milyar dolara ulaştı. Böylece Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu açığı 343,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.Rezerv varlıklarda tarihi zirveEn dikkat çekici gelişme, rezerv varlıkların 19,3 milyar dolar artış göstermesi oldu. Rezervler 169,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, Türkiye’nin dış finansal kırılganlıklarını azaltmada önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.Varlık kalemlerindeki değişimTemmuz ayında varlık kalemleri incelendiğinde:Yükümlülüklerde artışYükümlülükler tarafında ise güçlü artış dikkat çekti:

