Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı: Rezervler rekor kırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin UYP...
TCMB verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları temmuz sonu itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 4,2 artışla 378,4 milyar dolar oldu. Yükümlülükler ise yüzde 3,4 yükselerek 722,3 milyar dolara ulaştı. Böylece Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu açığı 343,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.Rezerv varlıklarda tarihi zirveEn dikkat çekici gelişme, rezerv varlıkların 19,3 milyar dolar artış göstermesi oldu. Rezervler 169,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, Türkiye’nin dış finansal kırılganlıklarını azaltmada önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.Varlık kalemlerindeki değişimTemmuz ayında varlık kalemleri incelendiğinde:Yükümlülüklerde artışYükümlülükler tarafında ise güçlü artış dikkat çekti:
Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı: Rezervler rekor kırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’nin UYP açığı 343,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Rezerv varlıklar ise 19,3 milyar dolar artışla 169,2 milyar dolara çıkarak tarihsel olarak en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları temmuz sonu itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 4,2 artışla 378,4 milyar dolar oldu. Yükümlülükler ise yüzde 3,4 yükselerek 722,3 milyar dolara ulaştı. Böylece Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu açığı 343,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Rezerv varlıklarda tarihi zirve
En dikkat çekici gelişme, rezerv varlıkların 19,3 milyar dolar artış göstermesi oldu. Rezervler 169,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, Türkiye’nin dış finansal kırılganlıklarını azaltmada önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Varlık kalemlerindeki değişim
Temmuz ayında varlık kalemleri incelendiğinde:
Doğrudan yatırımlar
yüzde 1,1 artarak 70,6 milyar dolar oldu.
Diğer yatırımlar
yüzde 3,6 azalışla 134,3 milyar dolara geriledi.
Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 13,2 düşerek 40,9 milyar dolara indi.
Yükümlülükler tarafında ise güçlü artış dikkat çekti:
Doğrudan yatırımlar
BIST 100 endeksindeki yükselişin etkisiyle yüzde 6 artışla 220,5 milyar dolara çıktı.
Portföy yatırımları
yüzde 7,8 artarak 125,8 milyar dolara yükseldi.
Diğer yatırımlar
yüzde 0,7 artışla 375,9 milyar dolar olarak kaydedildi.
Genel Hükümet’in yurt dışı tahvil yükümlülükleri ise yüzde 6,3 artış göstererek 44,4 milyar dolara ulaştı.