Fed’in faiz indirimi: Küresel piyasalara pozitif, Türkiye’ye sınırlı etkisi var

Çünkü Merkez Bankası şu andaki enflasyonun talep tarafını yönetmeye çalışıyor ya, orada demek istiyor ki ben talebi iyice aşağı çekeceğim, zaten bizim üretimimiz talep tarafından kaynaklanan bir katma değer, yani talep azaldığından dolayı iyice aşağı inecek o zaman enflasyon düşecek. En önemli grafik o, çünkü enflasyonun bir numaralı belirleyeni gerçekten o. Büyüme iyi bir şey ama bu şekilde olanı aynı zamanda enflasyon açısından kötü bir şey.

Büyüme olarak benim beklentim üçüncü çeyrekte de yüzde 1’lik bir çeyreklik büyümeyi yani yıllıklandırılmış olarak kabaca yüzde 4. Demek istediğim, bu büyüme bu şekilde gerçekleşirse ben bu soğumayı göremiyorum.