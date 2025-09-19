https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/trump-avrupanin-cine-bir-sey-yapmasi-gerekiyor-1099485630.html

Trump: Avrupa'nın Çin'e 'bir şey yapması' gerekiyor

Trump, Avrupa'nın Çin'e yaptırım uygulamasıyla Ukrayna sorununu çözebileceğine inandığını söyledi. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın Çin'e Rus petrolü satın alması nedeniyle bir tür yaptırım uygulaması halinde Ukrayna krizinin sona erebileceğini öne sürdü.Trump, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaretten döndükten sonra Fox News'e yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın Çin'e 'bir şey yapması' gerekiyor. Örneğin yaptırımlar, tarifeler veya buna ne ad vermek istiyorsanız onu yapsalardı, bence savaş bitebilirdi, çünkü Çin, Rusya'dan petrol alan en büyük alıcı." dedi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin Rusya'dan gelen kaynaklara aşırı bağımlı olduğunu ve enerji politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini söylemüşti.Moskova, Batılı ülkelerin Rusya'dan enerji kaynakları satın almayı reddederek ciddi bir hata yaptıklarını defalarca dile getirmişti. Hatta Rus kömürü, petrolü ve doğalgazını daha pahalı ve aracılar aracılığıyla satın almaya devam ettiklerini de söylemişti.

