Nebenzya: ABD Filistin delegasyonuna vize kararını gözden geçirmeli
Nebenzya: ABD Filistin delegasyonuna vize kararını gözden geçirmeli
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’ye, Filistin delegasyonunun BM Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli haftasına katılımı... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, ABD’nin Filistin delegasyonuna BM Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası için vize vermeme kararını gözden geçirmesini istedi ve bu tutumu ‘utanç verici’ olarak niteledi.Nebenzya, “Washington’u, Filistin delegasyonuna yüksek düzeyli Genel Kurul haftası için vize vermeyi reddetme kararını gözden geçirmeye davet ediyoruz” dedi.Nebenzya, ABD’nin vize politikasını kendi siyasi çıkarlarını dayatmak için bir ‘baskı aracı’ olarak kullanmaya çalışmasını ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi.ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Ağustos’ta, BM Genel Kurulu oturumu öncesinde Filistin temsilcilerine, aralarında Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın da bulunduğu isimlere vize iptali ya da vize reddi uygulayacağını bildirmişti.
