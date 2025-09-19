https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/tim-burton-ve-monica-bellucci-ayrildi-1099507290.html
Tim Burton ve Monica Bellucci ayrıldı
Tim Burton ve Monica Bellucci ayrıldı
Sputnik Türkiye
Tim Burton ve Monica Bellucci ayrılıklarını bir açıklamayla duyurdu. Burton ve Bellucci ilişkisi hakkında bilinenler haberde...
2025-09-19T14:16+0300
2025-09-19T14:16+0300
2025-09-19T14:16+0300
yaşam
tim burton
monica belluci
i̇lişki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099505937_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b5a99edcc90ec95e02de01e29fbc4d55.jpg
Çift, ayrılıklarını Cuma günü Elle France’a yaptıkları açıklamayla duyurdu. Açıklamada, ‘Monica Bellucci ve Tim Burton, birbirlerine duydukları derin saygı ve özenle yollarını ayırmaya karar verdiler’ ifadeleri yer aldı.‘Bu adamla tanıştığım için mutluyum’67 yaşındaki Tim Burton (67), 2023’te Santa Monica’daki bir Sevgililer Günü yürüyüşü sırasında İtalyan oyuncu 60 yaşındaki Bellucci ile öpüşerek romantizm söylentilerini başlatmıştı.2006 yılından beri tanışan çift, sonraki aylarda ilişkileri hakkında sessiz kalmayı tercih etti, ancak Bellucci Haziran 2023’te Elle France’a verdiği röportajda ilişkilerini doğruladı. Bellucci o röportajda şöyle konuşmuştu:İkili 2006 yılından beriBellucci, yönetmenle 2006’dan beri tanıştığını belirterek, “Tim’i seviyorum. Ve Tim Burton’a büyük saygı duyuyorum” dedi.Beetlejuice’da oynamıştıMonica Bellucci, Tim Burton’un ünlü ‘Beetlejuice’ filminin ikinci filmi olan 2024 yapımı ‘Beetlejuice Beetlejuice’da oynamıştı. Bu film ikilinin birlikte çalıştığı ilk ve tek proje oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/guney-korede-sanal-k-pop-grubuna-hakaret-edene-para-cezasi-verildi-1099504508.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099505937_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d6fbb8b688408c44dbd4a4432c91c194.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tim burton, monica bellucci, i̇lişki, ayrılık
tim burton, monica bellucci, i̇lişki, ayrılık
Tim Burton ve Monica Bellucci ayrıldı
Ünlü oyuncu Monica Bellucci ve yönetmen Tim Burton Ekim 2023’ten beri birlikteydi.
Çift, ayrılıklarını Cuma günü Elle France’a yaptıkları açıklamayla duyurdu. Açıklamada, ‘Monica Bellucci ve Tim Burton, birbirlerine duydukları derin saygı ve özenle yollarını ayırmaya karar verdiler’ ifadeleri yer aldı.
‘Bu adamla tanıştığım için mutluyum’
67 yaşındaki Tim Burton (67), 2023’te Santa Monica’daki bir Sevgililer Günü yürüyüşü sırasında İtalyan oyuncu 60 yaşındaki Bellucci ile öpüşerek romantizm söylentilerini başlatmıştı.
2006 yılından beri tanışan çift, sonraki aylarda ilişkileri hakkında sessiz kalmayı tercih etti, ancak Bellucci Haziran 2023’te Elle France’a verdiği röportajda ilişkilerini doğruladı. Bellucci o röportajda şöyle konuşmuştu:
Şunu söyleyebilirim… Öncelikle bu adamla tanıştığım için mutluyum. Hayatta nadiren gerçekleşen karşılaşmalardan biri…Bu adamı tanıyorum, onu seviyorum ve şimdi yönetmeni tanıyacağım, başka bir macera başlıyor.
Bellucci, yönetmenle 2006’dan beri tanıştığını belirterek, “Tim’i seviyorum. Ve Tim Burton’a büyük saygı duyuyorum” dedi.
Monica Bellucci, Tim Burton’un ünlü ‘Beetlejuice’ filminin ikinci filmi olan 2024 yapımı ‘Beetlejuice Beetlejuice’da oynamıştı. Bu film ikilinin birlikte çalıştığı ilk ve tek proje oldu.