Tim Burton ve Monica Bellucci ayrıldı

Tim Burton ve Monica Bellucci ayrıldı

Sputnik Türkiye

Tim Burton ve Monica Bellucci ayrılıklarını bir açıklamayla duyurdu. Burton ve Bellucci ilişkisi hakkında bilinenler haberde...

2025-09-19T14:16+0300

2025-09-19T14:16+0300

2025-09-19T14:16+0300

yaşam

tim burton

monica belluci

i̇lişki

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099505937_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b5a99edcc90ec95e02de01e29fbc4d55.jpg

Çift, ayrılıklarını Cuma günü Elle France’a yaptıkları açıklamayla duyurdu. Açıklamada, ‘Monica Bellucci ve Tim Burton, birbirlerine duydukları derin saygı ve özenle yollarını ayırmaya karar verdiler’ ifadeleri yer aldı.‘Bu adamla tanıştığım için mutluyum’67 yaşındaki Tim Burton (67), 2023’te Santa Monica’daki bir Sevgililer Günü yürüyüşü sırasında İtalyan oyuncu 60 yaşındaki Bellucci ile öpüşerek romantizm söylentilerini başlatmıştı.2006 yılından beri tanışan çift, sonraki aylarda ilişkileri hakkında sessiz kalmayı tercih etti, ancak Bellucci Haziran 2023’te Elle France’a verdiği röportajda ilişkilerini doğruladı. Bellucci o röportajda şöyle konuşmuştu:İkili 2006 yılından beriBellucci, yönetmenle 2006’dan beri tanıştığını belirterek, “Tim’i seviyorum. Ve Tim Burton’a büyük saygı duyuyorum” dedi.Beetlejuice’da oynamıştıMonica Bellucci, Tim Burton’un ünlü ‘Beetlejuice’ filminin ikinci filmi olan 2024 yapımı ‘Beetlejuice Beetlejuice’da oynamıştı. Bu film ikilinin birlikte çalıştığı ilk ve tek proje oldu.

tim burton, monica bellucci, i̇lişki, ayrılık