Güney Kore'de sanal K-Pop grubuna hakaret edene para cezası verildi
Güney Kore’de sanal K-Pop grubuna hakaret edene para cezası verildi
Güney Kore’de mahkeme, sanal karakterlerden oluşan bir K-pop erkek grubu Plave'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir sosyal medya kullanıcısının 500 bin won (360... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T14:07+0300
2025-09-19T14:07+0300
2025-09-19T14:07+0300
Güney Kore’de sanal K-Pop grubuna hakaret edene para cezası verildi
Güney Kore’de mahkeme, sanal karakterlerden oluşan bir K-pop erkek grubu Plave'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir sosyal medya kullanıcısının 500 bin won (360 dolar) para cezası ödemesine hükmetti.
Güney Koreli Plave, düzenli olarak müzik videoları ve vloglar paylaştıkları sosyal medya hesapları ve milyonlarca takipçisiyle K-pop’un en başarılı sanal yıldızlarından biri.
K-pop grubu Plave’in beş üyesi, gerçek ama anonim sanatçılar tarafından hareket yakalama (motion-capture) teknolojisiyle seslendiriliyor ve canlandırılıyor.
Plave’in ajansı, 2024 yılında grup hakkında 'çevrimiçi aşağılayıcı yorumlar' yaptığı gerekçesiyle bir sosyal medya kullanıcısına karşı hukuk davası açtı.
Her karakter için tazminat istendi
Güney Kore'de mahkemeye taşınan olayda ülkenin sanal karakterlerden oluşan ünlü K-pop grubu Plave'e yönelik bir sosyal medya kullanıcısı hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.
Plave’in ajansı Vlast, yorumların sanal karakterleri seslendiren sanatçılara duygusal zarar verdiğini vurgulayarak gruptaki beş performansçının her biri için 6,5 milyon won tazminat talep etti.
Kurgusal karakterlere yönelikti
Sanal K-pop idollerine ilişkin ilk davalardan biri olarak öne çıkan yargılamada, bahsi geçen sosyal medya kullanıcısı, yorumlarının gerçek kişileri değil kurgusal karakterlere yönelik olduğunu savundu.
Mahkeme bu iddiayı reddederek sosyal medya kullanıcısına para cezası verdi. Kararda, eğer bir avatarın, gerçek bir kişiyi temsil ettiği toplumca yaygın olarak kabul görüyorsa, o avatara yönelik saldırıların aynı zamanda gerçek kişiye de yönelmiş sayılacağı belirtildi.
Plave'in ajansı sanal avatarların hakarete uğraması konusunda önemli bir emsal teşkil ettiğini savunarak karara itiraz etti.