https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/survivor-yarismasiyla-taninan-almeda-bosandi-ben-de-hic-masum-degildim-o-da-ifadelerini-dikkat-1099510607.html

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda boşandı: 'Ben de hiç masum değildim o da' ifadelerini dikkat çekti

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda boşandı: 'Ben de hiç masum değildim o da' ifadelerini dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan resmi olarak boşandığını açıkladı. Baylan, "3 yıllık evliliğinin ardından 'Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-19T15:22+0300

2025-09-19T15:22+0300

2025-09-19T15:22+0300

yaşam

survivor

almeda

boşanma

boşanma davası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098661021_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_351dcca911112ee75cd58c73445fe2d3.jpg

Survivor 2025'in iddialı isimlerinden olan ama diskalifiye edilen Almeda Baylan, üç yıllık evliliğinin sona erdiğini açıkladı. Baylan, "Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik" dedi. Bir süredir sosyal medyasından özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Almeda Baylan, boşandığını duyurdu. Baylan, "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun" ifadelerini kullandı.'Daha önce boşanıyordum zaten' demiştiAlmeda Baylan daha önce yaptığı açıklamada da boşanmayı zaten düşündüklerini ama yarışmaya gireceği için geri çekildiklerini belirtmiş ve "Çıktım, bir şans daha verdim ama olmadı. Yapamadık. Bu adam gidiyor, benim fan hesabıma yazıyor. Fotoğraf değiştir diyor, özel hayatımıza dair şeyler yazıyor. Ben bunu hak etmedim. İstekleri hiç bitmedi, doymadı. Hakkımı da helal etmeyeceğim." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/survivor-almeda-diskalifiye-oldu-acun-ilicali-kabul-edilemez-bir-durum-diyerek-sebebi-acikladi-1096005907.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

survivor, almeda, boşanma, boşanma davası