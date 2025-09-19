Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda boşandı: 'Ben de hiç masum değildim o da' ifadelerini dikkat çekti

Türkiye
Survivor 2025'in iddialı isimlerinden olan ama diskalifiye edilen Almeda Baylan, üç yıllık evliliğinin sona erdiğini açıkladı. Baylan, "Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik" dedi. Bir süredir sosyal medyasından özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Almeda Baylan, boşandığını duyurdu. Baylan, "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun" ifadelerini kullandı.'Daha önce boşanıyordum zaten' demiştiAlmeda Baylan daha önce yaptığı açıklamada da boşanmayı zaten düşündüklerini ama yarışmaya gireceği için geri çekildiklerini belirtmiş ve "Çıktım, bir şans daha verdim ama olmadı. Yapamadık. Bu adam gidiyor, benim fan hesabıma yazıyor. Fotoğraf değiştir diyor, özel hayatımıza dair şeyler yazıyor. Ben bunu hak etmedim. İstekleri hiç bitmedi, doymadı. Hakkımı da helal etmeyeceğim." demişti.
