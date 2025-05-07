https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/survivor-almeda-diskalifiye-oldu-acun-ilicali-kabul-edilemez-bir-durum-diyerek-sebebi-acikladi-1096005907.html

Survivor Almeda diskalifiye oldu: Acun Ilıcalı 'kabul edilemez bir durum' diyerek sebebi açıkladı

Survivor Almeda diskalifiye oldu: Acun Ilıcalı 'kabul edilemez bir durum' diyerek sebebi açıkladı

Sputnik Türkiye

Almeda Baylan kimdir?

2025-05-07T10:21+0300

2025-05-07T10:21+0300

2025-05-07T10:21+0300

türki̇ye

survivor

acun ılıcalı

almeda

diskalifiye

yarışma

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Survivor All Star-Gönüllüler'de tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri aldığının anlaşılmasının ardından acil durum konseyi yapılmıştı. Almeda'nın ekipten çalışanlara temas edip etmediklerine bakacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı, 6 Mayıs akşamı konseyde kararını açıkladı.Survivor'da tansiyon düşmüyor: Almeda diskalifiye edildiAcun Ilıcalı, Almeda Baylan'ın yarışmada 4 çalışana şiddet uyguladığını söylerken; Almeda da sinirden dolayı gözünün döndüğünü ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.Almeda neden diskalifiye edildi?Ilıcalı, Almeda'nın diskalifiye olduğunu şu sözlerle açıkladı:'Görüntüleri izleyince anlayacaksın'Almeda gözyaşları içinde kalarak bir şans daha istese de Ilıcalı, "Görüntüleri gördükten sonra sen de neden diskalifiye olduğunu anlayacaksın. Sana izleteceğiz" dedi.Almeda Baylan kimdir?Almeda, 1999 yılında Osmaniye’de dünyaya geldi. Survivor Almeda Baylan, yüzme ve dalış sporlarıyla yakından ilgilidir. Survivor'dan önce yüzme antrenörlüğü yaptı.Survivor Almeda'nın Instagram hesabında 200 binden fazla takipçisi bulunuyor. Instagram'da @almedabaylan kullanıcı adıyla bulunan Almeda Baylan, Ercan Baylan ile evlidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/survivorda-almeda-diskalifiye-mi-ediliyor--1095912121.html

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