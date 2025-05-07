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Survivor Almeda diskalifiye oldu: Acun Ilıcalı 'kabul edilemez bir durum' diyerek sebebi açıkladı
Survivor Almeda diskalifiye oldu: Acun Ilıcalı 'kabul edilemez bir durum' diyerek sebebi açıkladı
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Almeda Baylan kimdir?
2025-05-07T10:21+0300
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türki̇ye
survivor
acun ılıcalı
almeda
diskalifiye
yarışma
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Survivor All Star-Gönüllüler'de tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri aldığının anlaşılmasının ardından acil durum konseyi yapılmıştı. Almeda'nın ekipten çalışanlara temas edip etmediklerine bakacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı, 6 Mayıs akşamı konseyde kararını açıkladı.Survivor'da tansiyon düşmüyor: Almeda diskalifiye edildiAcun Ilıcalı, Almeda Baylan'ın yarışmada 4 çalışana şiddet uyguladığını söylerken; Almeda da sinirden dolayı gözünün döndüğünü ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.Almeda neden diskalifiye edildi?Ilıcalı, Almeda'nın diskalifiye olduğunu şu sözlerle açıkladı:'Görüntüleri izleyince anlayacaksın'Almeda gözyaşları içinde kalarak bir şans daha istese de Ilıcalı, "Görüntüleri gördükten sonra sen de neden diskalifiye olduğunu anlayacaksın. Sana izleteceğiz" dedi.Almeda Baylan kimdir?Almeda, 1999 yılında Osmaniye’de dünyaya geldi. Survivor Almeda Baylan, yüzme ve dalış sporlarıyla yakından ilgilidir. Survivor'dan önce yüzme antrenörlüğü yaptı.Survivor Almeda'nın Instagram hesabında 200 binden fazla takipçisi bulunuyor. Instagram'da @almedabaylan kullanıcı adıyla bulunan Almeda Baylan, Ercan Baylan ile evlidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/survivorda-almeda-diskalifiye-mi-ediliyor--1095912121.html
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almeda baylan kimdir?, survivor kim elendi, survivor almeda baylan diskalifiye oldu! acun ilıcalı nedenini açıkladı
almeda baylan kimdir?, survivor kim elendi, survivor almeda baylan diskalifiye oldu! acun ilıcalı nedenini açıkladı

Survivor Almeda diskalifiye oldu: Acun Ilıcalı 'kabul edilemez bir durum' diyerek sebebi açıkladı

10:21 07.05.2025
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© İHA
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Survivor'da Almeda'nın diskalifiye olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde; Acun Ilıcalı Almeda'nın yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı.
Survivor All Star-Gönüllüler'de tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri aldığının anlaşılmasının ardından acil durum konseyi yapılmıştı. Almeda'nın ekipten çalışanlara temas edip etmediklerine bakacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı, 6 Mayıs akşamı konseyde kararını açıkladı.

Survivor'da tansiyon düşmüyor: Almeda diskalifiye edildi

Acun Ilıcalı, Almeda Baylan'ın yarışmada 4 çalışana şiddet uyguladığını söylerken; Almeda da sinirden dolayı gözünün döndüğünü ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Almeda neden diskalifiye edildi?

Ilıcalı, Almeda'nın diskalifiye olduğunu şu sözlerle açıkladı:
"Benim arkadaşlarla yaptığım değerlendirmeyle 4 yarışmacımıza ve bir tane yarışmacı arkadaşımıza fiziksel müdahale. Nereden bakarsak bakalım kabul edilemez bir durum. Genelde insanlar kötü şeyler yapıp o an gözüm döndü derler. Gözün dönüyorsa bunun yaptırımıyla da hayatta karşılaşırsın. Yaptığımız değerlendirmede, bütün pozitif çabamıza rağmen yaptığını hafifletecek bir şey bulamadık. Yaptığın şeyin yarışmanın dışında birden fazla kişiye şiddet uygulamak olduğunu görüyoruz. Survivor tarihinde de çok görülmüş bir olay değil bu. Bu çerçevede aldığımız karara göre seni Survivor'dan diskalifiye ediyoruz."

'Görüntüleri izleyince anlayacaksın'

Almeda gözyaşları içinde kalarak bir şans daha istese de Ilıcalı, "Görüntüleri gördükten sonra sen de neden diskalifiye olduğunu anlayacaksın. Sana izleteceğiz" dedi.

Almeda Baylan kimdir?

Almeda, 1999 yılında Osmaniye’de dünyaya geldi. Survivor Almeda Baylan, yüzme ve dalış sporlarıyla yakından ilgilidir. Survivor'dan önce yüzme antrenörlüğü yaptı.

Survivor Almeda'nın Instagram hesabında 200 binden fazla takipçisi bulunuyor. Instagram'da @almedabaylan kullanıcı adıyla bulunan Almeda Baylan, Ercan Baylan ile evlidir.
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
YAŞAM
Survivor’da Almeda diskalifiye mi ediliyor?
5 Mayıs, 07:53
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