Trump ile Şi'den telefon konuşması sonrası ilk açıklamalar: Yapıcı bir görüşmeydi, buluşacağız
Trump ile Şi'den telefon konuşması sonrası ilk açıklamalar: Yapıcı bir görüşmeydi, buluşacağız
Trump ile Şi arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Çin devlet medyasına göre Şi, görüşmede Trump'a ‘ABD’nin kısıtlamalardan kaçınması’... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşme TSİ ile 15.00’te başladı, 16.20’de sona erdi.Şi Cinping, Çin devlet medyasının aktardığına göre görüşmede Trump'a "ABD, görüşmelerde kaydedilen ilerlemeyi baltalamamak için tek taraflı ticaret kısıtlamalarından kaçınmalı" dedi.Şi’nin Trump’a "Çin, ABD’nin Çinli şirketler için açık, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamasını umuyor" dediği aktarıldı.‘Pekin, şirketlerin isteklerine saygı duyuyor’Şi ayrıca "Çin’in TikTok konusundaki tutumu açık. Pekin şirketlerin isteklerine saygı duyuyor, onların piyasa kuralları çerçevesinde müzakere etmesinden memnuniyet duyuyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.Trump’tan açıklama: Çok yapıcı bir görüşmeydiTruth Social hesabından bir açıklama yapan Trump "Çin Devlet Başkanı Şi ile çok yapıcı bir telefon görüşmesini yeni bitirdim” dedi ve ekledi:
18:15 19.09.2025 (güncellendi: 18:44 19.09.2025)
Trump ile Şi arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Çin devlet medyasına göre Şi, görüşmede Trump'a 'ABD'nin kısıtlamalardan kaçınması' gerektiğini söyledi. Trump ise görüşme sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaparak Şi ile yüz yüze görüşme için de mutabık kaldıklarını duyurdu.
