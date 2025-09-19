https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/son-dakika-trump-ile-gorusen-siden-ilk-aciklama-1099513242.html

Trump ile Şi'den telefon konuşması sonrası ilk açıklamalar: Yapıcı bir görüşmeydi, buluşacağız

Trump ile Şi'den telefon konuşması sonrası ilk açıklamalar: Yapıcı bir görüşmeydi, buluşacağız

Sputnik Türkiye

Trump ile Şi arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Çin devlet medyasına göre Şi, görüşmede Trump'a ‘ABD’nin kısıtlamalardan kaçınması’... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-19T18:15+0300

2025-09-19T18:15+0300

2025-09-19T18:44+0300

dünya

donald trump

şi cinping

görüşme

açıklama

haberler

çin devlet başkanı şi cinping

truth social

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448326_0:91:1070:693_1920x0_80_0_0_18ab6c668021203623655bbcb1138a1b.png

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşme TSİ ile 15.00’te başladı, 16.20’de sona erdi.Şi Cinping, Çin devlet medyasının aktardığına göre görüşmede Trump'a "ABD, görüşmelerde kaydedilen ilerlemeyi baltalamamak için tek taraflı ticaret kısıtlamalarından kaçınmalı" dedi.Şi’nin Trump’a "Çin, ABD’nin Çinli şirketler için açık, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamasını umuyor" dediği aktarıldı.‘Pekin, şirketlerin isteklerine saygı duyuyor’Şi ayrıca "Çin’in TikTok konusundaki tutumu açık. Pekin şirketlerin isteklerine saygı duyuyor, onların piyasa kuralları çerçevesinde müzakere etmesinden memnuniyet duyuyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.Trump’tan açıklama: Çok yapıcı bir görüşmeydiTruth Social hesabından bir açıklama yapan Trump "Çin Devlet Başkanı Şi ile çok yapıcı bir telefon görüşmesini yeni bitirdim” dedi ve ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdnin-vize-iptaline-ragmen-abbas-bmde-konusacak-1099512653.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, şi cinping, görüşme, açıklama, haberler, çin devlet başkanı şi cinping, truth social