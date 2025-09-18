https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/muge-anliyi-ufurukcu-cileden-cikardi-neden-insanlari-kandiriyorsunuz-1099476750.html

Müge Anlı'yı 'üfürükçü' çileden çıkardı: 'Neden insanları kandırıyorsunuz?'

Müge Anlı'yı 'üfürükçü' çileden çıkardı: 'Neden insanları kandırıyorsunuz?'

Sputnik Türkiye

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, mezar ve tabutla tedavi yaptığı iddia edilen 'üfürükçü'ye ateş püskürdü. Yayına katılan ve ' "Ben üfürükçü değilim hasta tedavi... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T17:32+0300

2025-09-18T17:32+0300

2025-09-18T17:42+0300

yaşam

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

üfürükçü

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099476577_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6660c5b5564d4ecd3734e054f3d0f4f8.jpg

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katılan Ayşe Kurtgöz isimli bir kadın 38 yıllık kocasının bir 'üfürükçü' tarafından kandırıldığını iddia etti. Kadın, eşinin aylık 200 bin lira gelirini de 'mezar ve tabutla' tedavi yaptığını söyleyen üfürükçüye verdiğini söyledi. Programa telefonla katılan ve üfürükçü olduğu iddia edilen adamın '"Ben üfürükçü değilim hasta tedavi ediyorum. Gariban vatandaşım" sözleri ise Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı, "Üfürükçüsün işte tıp okumamışsınız. Madem sadece Kuran okuyorsun benim okuduğumla senin okuduğunun farkı ne? Neden insanları kandırıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Kocamın aylık 200 bin lira gelirini yiyor iddiası Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programına katılan Ayşe Kurtgöz, 38 yıllık kocasının bir üfürükçünün etkisi altına girdiğini iddia etti. Eşinin Van'da 6 katlı bina yaptırdığını, altına mezar ve çilehane yaptırdığını anlatan kadın, "Yarım ekmek yiyerek bizden uzak zikir çekecekmiş, beyni yıkanmış aklı uçmuş gitmiş. İsa Gönen, kocamı boşuna yanında tutmuyor gelirimizi kullanıyor. Ayda 200 bin TL geliri var onları yemek için kocamı yanında tutuyor. Eşimi evimizden ayırarak yuvamızı yıktı. Artık kendisi 'gizli ilimler öğrendiğini iddia ediyor ve bu adamın peşini bir türlü bırakmıyor" iddialarında bulundu. Ben 'üfürükçü' değilim, hasta tedavi ediyorumİddialar üzerine İsa Gönen programa telefonla bağlandı ve hakkındaki iddiaları yalanladı. Gönen, "Ben kesinlikle üfürükçü değilim. Gariban bir adamım. Birine üfürükçü denmesi için muska yazması gerekir, ben bunu yapmıyorum. Ben insanları sadece Kur'an-ı Kerim okuyarak ve bu yolla iyileştirerek tedavi ediyorum" dedi.Anlı, çileden çıktıBu sözler üzerine Anlı, "Aynı ayeti ben okuduğumda bana iyi gelmiyor, peki siz okuyunca neden iyi geliyor? Üfürükçüsün işte tıp okumamışsınız. Madem sadece Kuran okuyorsun benim okuduğumla senin okuduğunun farkı ne? Neden insanları kandırıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/muge-anli-ne-zaman-ekranlara-donecek-yayin-tarihini-sosyal-medyadan-acikladi-1098536275.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müge anlı, müge anlı tatlı sert, müge anlı üfürükçü