Rusya Dışişleri: UAEA'nın Rusya karşıtı kararı bizim açımızdan siyasi ve hukuki olarak hükümsüzdür
Rusya Dışişleri: UAEA'nın Rusya karşıtı kararı bizim açımızdan siyasi ve hukuki olarak hükümsüzdür
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 69. Genel Konferansı'nın ardından kabul edilen Rusya karşıtı kararın siyasi ve hukuki... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin Rusya'ya ait olduğunu sorgulayan tutumunu kesin bir şekilde reddettiği belirtildi.Açıklamada, “Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın (UAEA) kararında yer alan uydurma iddiaları ve siyasi manipülasyonları, özellikle Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin Rusya'ya ait olduğunu sorgulayan yaklaşımı ve halkın iradesi ile uluslararası hukuka uygun olarak Rusya’ya katılan topraklardan vazgeçme çağrılarını kesin bir şekilde reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 69. Genel Konferansı'nın ardından kabul edilen kararın Rusya karşıtı ve provokatif nitelikte olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “UAEA tüzüğünün sınırlarını aşan Rusya karşıtı bu karar bizim açımızdan siyasi ve hukuki olarak hükümsüzdür” denildi.Karara destek veren ülkeler arasında ‘Rusya karşıtı eylemlerin başlıca sorumluları’ olan devletler ve onların uydularının yer aldığı, ancak Batı’nın tüm baskılarına rağmen bu desteğin giderek azaldığı vurgulandı.Zaporojye NGS Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında, Energodar kenti yakınında yer alıyor. Bu santral, blok sayısı ve kurulu güç bakımından Avrupa’daki en büyük nükleer enerji santrali durumunda. Her biri 1 gigavat kapasiteye sahip altı enerji bloğu bulunuyor.1 Eylül 2022’den bu yana santralde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözlemcileri görev yapıyor. Aynı yılın ekim ayında santral, Rus uzmanlarının yönetimine geçmişti.Zaporojye Bölgesi, Eylül 2022’de yapılan referandumun sonucunda Rusya’ya bağlanmıştı. Kiev, referandumun sonuçlarını tanımıyor. Şu anda Zaporojye bölgesinin yüzde 70'inden fazlası Rusya'nın kontrolü altında; bölgenin başkenti Zaporojye de dahil olmak üzere geri kalanı ise Ukrayna güçlerinin elinde. Mart 2023'ten bu yana Melitopol şehri geçici olarak bölgenin idari merkezi haline geldi.
