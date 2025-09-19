https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/lavrov-rusya-bariscil-dis-politika-izlemeye-devam-edecek-1099505620.html

Lavrov: Rusya, barışçıl dış politika izlemeye devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkenin barışçıl dış politika izlemeye devam edeceğini, bu bağlamda uluslararası insani işbirliğine büyük önem verdiğini... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nijniy Novgorod'da düzenlenen Dünya Gençlik Festivali (DGF) organizatörlerine ve katılımcılarına seslendi.Lavrov, bu festivalin Rusya’nın kendisini kimseden soyutlamayacağı, açık ve dostça bir ülke olarak gelişmeye devam edeceğinin açık bir göstergesi olduğunu kaydederek şunu dedi:Bu bağlamda, uluslararası insani işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Lavrov, “Bunu, halklar arasında güven ve karşılıklı anlayış ortamını güçlendirmek için bir fırsat olarak görüyoruz” diye ekledi.

