Lavrov: Rusya, barışçıl dış politika izlemeye devam edecek
Lavrov: Rusya, barışçıl dış politika izlemeye devam edecek
19.09.2025
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
dış politika
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nijniy Novgorod'da düzenlenen Dünya Gençlik Festivali (DGF) organizatörlerine ve katılımcılarına seslendi.Lavrov, bu festivalin Rusya'nın kendisini kimseden soyutlamayacağı, açık ve dostça bir ülke olarak gelişmeye devam edeceğinin açık bir göstergesi olduğunu kaydederek şunu dedi:
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, dış politika
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, dış politika

Lavrov: Rusya, barışçıl dış politika izlemeye devam edecek

13:57 19.09.2025
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkenin barışçıl dış politika izlemeye devam edeceğini, bu bağlamda uluslararası insani işbirliğine büyük önem verdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nijniy Novgorod'da düzenlenen Dünya Gençlik Festivali (DGF) organizatörlerine ve katılımcılarına seslendi.
Lavrov, bu festivalin Rusya’nın kendisini kimseden soyutlamayacağı, açık ve dostça bir ülke olarak gelişmeye devam edeceğinin açık bir göstergesi olduğunu kaydederek şunu dedi:
Küresel sahnedeki çalkantılı duruma rağmen Rusya, benzer ilkeler üzerinde bizimle çalışmaya istekli olan herkesle eşit ve karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği geliştirme isteğini ifade eden barışçıl bir dış politika izlemeye devam edecek.
Bu bağlamda, uluslararası insani işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Lavrov, “Bunu, halklar arasında güven ve karşılıklı anlayış ortamını güçlendirmek için bir fırsat olarak görüyoruz” diye ekledi.
