Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu iki yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Rus ordusu iki yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T12:35+0300
2025-09-19T12:33+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Muravka ve Zaporojye Bölgesi’nin Novoivanovka yerleşim birimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsenrt’ (Merkez) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda DHC'nin Muravka yerleşim merkezinin tamamında hakimiyeti sağladı. 'Vostok' (Batı) askeri grubuna bağlı birimler de Zaporojye Bölgesi’nin Novoivanovka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı.Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, hassas silahlar ve İHA'lar ile düzenlenen grup saldırıları sonucu Ukrayna'da silahlı oluşumları besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapısı, cephanelikler, İHA operatörlerinin eğitim merkezleri, uzun menzilli İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların bulunduğu yerlerin imha edildiğini bildirdi.Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 3 yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 10 bin 20 asker olarak gerçekleşti.
Rus ordusu iki yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi

12:35 19.09.2025
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Muravka ve Zaporojye Bölgesi’nin Novoivanovka yerleşim birimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsenrt’ (Merkez) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda DHC'nin Muravka yerleşim merkezinin tamamında hakimiyeti sağladı. 'Vostok' (Batı) askeri grubuna bağlı birimler de Zaporojye Bölgesi’nin Novoivanovka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı.
Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, hassas silahlar ve İHA'lar ile düzenlenen grup saldırıları sonucu Ukrayna'da silahlı oluşumları besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapısı, cephanelikler, İHA operatörlerinin eğitim merkezleri, uzun menzilli İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların bulunduğu yerlerin imha edildiğini bildirdi.
Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 3 yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 10 bin 20 asker olarak gerçekleşti.
