Putin: Rus uçak motorları, ekonomik rekabetteki avantajlarımızdan biri

Rusya'daki siyasi partilerin Duma'daki grup liderleriyle buluşan Putin, uçak motoru üretiminde kaydedilen başarılardan övgüyle söz etti. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus uçak motorlarının ülkenin ekonomik rekabet avantajlarından biri olduğunu vurguladı.Rusya Devlet Duması'ndaki siyasi grupların liderleriyle bir toplantı yapan Putin, Rus üretimi PD-14 uçak motorlarının önemine dikkat çekti.Putin, "PD-14 benzeri motorları sadece dört ülke üretiyor. Rusya da dahil dört ülke. Bu kesinlikle reel ekonomideki rekabet avantajlarımızdan biri" dedi.PD-14'ün tamamen Rusya Federasyonu'nda geliştirilen bir ürün olduğunu ve SSCB döneminden kalma hiçbir bileşenin kullanılmadığını kaydeden Devlet Başkanı, "Son uçak motorunun ne zaman üretildiğini hatırlamıyorum bile, sanırım 80'lerin sonundaydı. Biz ise yeni, harika, dünya standartlarına uygun olmakla kalmayıp onların ötesine geçen bir motor ürettik" dedi.'Ukrayna'da cephe hattında 700 bin askerimiz var'Putin, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekatın yürütüldüğü cephe hattında 700 Rus askeri bulunduğunu kaydetti.Özel askeri harekatın katılımcılarını ve yakınlarını desteklemenin önem taşıdığını kaydeden Putin, "Cephede savaşan, hayatlarını riske atan, canlarını veren insanlara dair yaklaşımımı herkes biliyor. Onların yakınlarını ve cepheden dönenleri elbette desteklemeliyiz. Onlardan bir personel havuzu da oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

