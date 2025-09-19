Türkiye
Beşiktaş-Üsküdar yolcu motoruyla kuru yük gemisi çarpıştı
Peskov: Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını sürdürüyor
Peskov: Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını sürdürüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın Ukrayna’da barış sağlanması konusundaki duygusal tutumunun anlaşılır olduğunu belirtti. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
Peskov: Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını sürdürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın Ukrayna’da barış sağlanması konusundaki duygusal tutumunun anlaşılır olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini hayal kırıklığına uğrattığı' yönündeki sözlerini yorumlayan Peskov, ABD liderinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını sürdürdüğünü ve konudaki duygusal tutumunun anlaşılır olduğunu söyledi.
Peskov, "ABD ve bizzat Başkan Trump’ın, Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunmak için siyasi irade ve niyetlerini koruduğunu varsayıyoruz. Bu nedenle, Başkan Trump bu konuya oldukça duygusal bir şekilde yaklaşıyor diyebiliriz. Bu tamamen anlaşılır" dedi.
Putin’in de diplomasi yoluyla barış sağlanmasına bağlı kaldığını ve bu yönde çok şey yaptığını vurgulayan Peskov,, ancak Kiev rejimi ve Avrupa ülkelerinin tam tersine, çatışmanın devam etmesi için ellerinden geleni yaptığını ifade etti.
Daha önce Trump, Ukrayna krizine ilişkin açıklamasında, "Vladimir Putin’in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını" ifade etmişti.
