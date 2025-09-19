https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/peskov-trump-ukrayna-krizinin-cozumune-yonelik-cabalarini-surduruyor-1099517740.html
Peskov: Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını sürdürüyor
Peskov: Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın Ukrayna’da barış sağlanması konusundaki duygusal tutumunun anlaşılır olduğunu belirtti. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T21:18+0300
2025-09-19T21:18+0300
2025-09-19T21:15+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
donald trump
vladimir putin
ukrayna krizi
kiev
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414358_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_133e2d191490cd78a95abbee2b1d3857.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini hayal kırıklığına uğrattığı' yönündeki sözlerini yorumlayan Peskov, ABD liderinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını sürdürdüğünü ve konudaki duygusal tutumunun anlaşılır olduğunu söyledi.Peskov, "ABD ve bizzat Başkan Trump’ın, Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunmak için siyasi irade ve niyetlerini koruduğunu varsayıyoruz. Bu nedenle, Başkan Trump bu konuya oldukça duygusal bir şekilde yaklaşıyor diyebiliriz. Bu tamamen anlaşılır" dedi.Putin’in de diplomasi yoluyla barış sağlanmasına bağlı kaldığını ve bu yönde çok şey yaptığını vurgulayan Peskov,, ancak Kiev rejimi ve Avrupa ülkelerinin tam tersine, çatışmanın devam etmesi için ellerinden geleni yaptığını ifade etti.Daha önce Trump, Ukrayna krizine ilişkin açıklamasında, "Vladimir Putin’in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını" ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/son-dakika-trump-ile-gorusen-siden-ilk-aciklama-1099513242.html
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414358_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_afb0076a7f9d61e01cac088ad56c056b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitriy peskov, kremlin, donald trump, vladimir putin, ukrayna krizi, kiev, avrupa
dmitriy peskov, kremlin, donald trump, vladimir putin, ukrayna krizi, kiev, avrupa
Peskov: Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını sürdürüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın Ukrayna’da barış sağlanması konusundaki duygusal tutumunun anlaşılır olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini hayal kırıklığına uğrattığı' yönündeki sözlerini yorumlayan Peskov, ABD liderinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını sürdürdüğünü ve konudaki duygusal tutumunun anlaşılır olduğunu söyledi.
Peskov, "ABD ve bizzat Başkan Trump’ın, Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunmak için siyasi irade ve niyetlerini koruduğunu varsayıyoruz. Bu nedenle, Başkan Trump bu konuya oldukça duygusal bir şekilde yaklaşıyor diyebiliriz. Bu tamamen anlaşılır" dedi.
Putin’in de diplomasi yoluyla barış sağlanmasına bağlı kaldığını ve bu yönde çok şey yaptığını vurgulayan Peskov,, ancak Kiev rejimi ve Avrupa ülkelerinin tam tersine, çatışmanın devam etmesi için ellerinden geleni yaptığını ifade etti.
Daha önce Trump, Ukrayna krizine ilişkin açıklamasında, "Vladimir Putin’in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını" ifade etmişti.