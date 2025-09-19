https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/osmaniyede-38-buyuklugunde-deprem-1099485524.html

Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bu gece saat 00.15’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-19T00:32+0300

2025-09-19T00:32+0300

2025-09-19T00:38+0300

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre, depremin derinliği 6.96 kilometre olarak açıklandı. Herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgedeki yetkililer olası artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu.

