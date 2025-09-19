Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/osmaniyede-38-buyuklugunde-deprem-1099485524.html
Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bu gece saat 00.15’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T00:32+0300
2025-09-19T00:38+0300
son depremler
osmaniye
osmaniye valiliği
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
kadirli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre, depremin derinliği 6.96 kilometre olarak açıklandı. Herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgedeki yetkililer olası artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/kamcatka-yarimadasi-aciklarinda-72-buyuklugunde-deprem-1099483428.html
osmaniye
kadirli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osmaniye, osmaniye valiliği, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), kadirli
osmaniye, osmaniye valiliği, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), kadirli

Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

00:32 19.09.2025 (güncellendi: 00:38 19.09.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bu gece saat 00.15’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 6.96 kilometre olarak kaydedildi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, depremin derinliği 6.96 kilometre olarak açıklandı. Herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgedeki yetkililer olası artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
SON DEPREMLER
Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Dün, 22:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала