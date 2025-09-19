https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/osmaniyede-38-buyuklugunde-deprem-1099485524.html
Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19.09.2025
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre, depremin derinliği 6.96 kilometre olarak açıklandı. Herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgedeki yetkililer olası artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu.
Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
00:32 19.09.2025 (güncellendi: 00:38 19.09.2025)
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bu gece saat 00.15’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 6.96 kilometre olarak kaydedildi.
