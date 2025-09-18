Türkiye
SON DAKİKA | Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/kamcatka-yarimadasi-aciklarinda-72-buyuklugunde-deprem-1099483428.html
Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Sputnik Türkiye
Rusya Bilimler Akademisi Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kamçatka'da 30 Temmuz 2025 tarihinde 8.8... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T22:33+0300
2025-09-18T22:58+0300
kamçatka
kamçatka yarımadası
deprem
son dakika
son depremler
tsunami
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi, Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.Vali Vladimir Solodov Telegram'da yaptığı açıklamada, "Yarımadanın doğu kıyısı için tsunami uyarısı verildi. Halk alarm durumuna geçiriliyor" dedi.Dalga boyu 1.5 metreyi bulabilirRusya Acil Durumlar Bakanlığı depremin ardından 1 ila 1.5 metre arasında dalgalar oluşabileceği ihtimaline karşı uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/kamcatkayi-vuran-mega-deprem-artcilarin-kuculmesi-1-yili-bulabilir-1098242476.html
kamçatka
kamçatka yarımadası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamçatka, kamçatka yarımadası, deprem, son dakika, tsunami
kamçatka, kamçatka yarımadası, deprem, son dakika, tsunami

Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

22:33 18.09.2025 (güncellendi: 22:58 18.09.2025)
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Bilimler Akademisi Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kamçatka'da 30 Temmuz 2025 tarihinde 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde can kaybı yaşanmamıştı.
Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi, Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.

Vali Vladimir Solodov Telegram'da yaptığı açıklamada, "Yarımadanın doğu kıyısı için tsunami uyarısı verildi. Halk alarm durumuna geçiriliyor" dedi.

Dalga boyu 1.5 metreyi bulabilir

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı depremin ardından 1 ila 1.5 metre arasında dalgalar oluşabileceği ihtimaline karşı uyardı.
Severo-Kurilsk kıyıları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
GÖRÜŞ
Kamçatka'yı vuran mega deprem: 'Artçıların küçülmesi 1 yılı bulabilir'
30 Temmuz, 12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала