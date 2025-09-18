https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/kamcatka-yarimadasi-aciklarinda-72-buyuklugunde-deprem-1099483428.html
Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi, Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.Vali Vladimir Solodov Telegram'da yaptığı açıklamada, "Yarımadanın doğu kıyısı için tsunami uyarısı verildi. Halk alarm durumuna geçiriliyor" dedi.Dalga boyu 1.5 metreyi bulabilirRusya Acil Durumlar Bakanlığı depremin ardından 1 ila 1.5 metre arasında dalgalar oluşabileceği ihtimaline karşı uyardı.
22:33 18.09.2025 (güncellendi: 22:58 18.09.2025)
Rusya Bilimler Akademisi Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kamçatka'da 30 Temmuz 2025 tarihinde 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde can kaybı yaşanmamıştı.
Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi, Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.
Vali Vladimir Solodov Telegram'da yaptığı açıklamada, "Yarımadanın doğu kıyısı için tsunami uyarısı verildi. Halk alarm durumuna geçiriliyor" dedi.
Dalga boyu 1.5 metreyi bulabilir
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı depremin ardından 1 ila 1.5 metre arasında dalgalar oluşabileceği ihtimaline karşı uyardı.