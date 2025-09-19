https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/okulda-buyuk-korku-bicakli-saldirida-iki-ogretmen-yaralandi-1099504773.html

Okulda büyük korku: Bıçaklı saldırıda iki öğretmen yaralandı

19.09.2025

Van'da bir okulda meydana gelen olayda, bir kişi 2 öğretmeni bıçakla yaraladı

Van İpekyolu'nda bir okula gelen saldırgan iki öğretmeni bıçakla yaraladı. Öğretmenler hastaneye kaldırılırken, öğrenciler büyük korku yaşadı. Saldırgan yakalandı. Sınıf sınıf öğretmeni aradıVan'ın İpekyolu ilçesinde bir okulda görevli öğretmen R.A. ile aralarında husumet olan kişi, bıçakla okula geldi.Husumetli olduğu öğretmenin isminin yazıldığı sınıfa giren bıçaklı kişi, sınıfta görevli Türkçe Öğretmeni E.Ş'yi karnından bıçakladı. Saldırganı engellemeye çalışan öğretmen R.Y.İ'yi de elinden yaralayan kişi, öğretmenler tarafından yakalandı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri bıçaklı kişiyi gözaltına aldı.Öğrenciler büyük korku yaşadıYaralı 2 öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, endişeli anlar yaşayan öğrenciler evlerine gönderildi.

