https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/nilperi-sahinkayaya-mahkemeden-kotu-haber-oyuncu-burak-denize-dava-acmisti-1099465107.html

Nilperi Şahinkaya'ya mahkemeden kötü haber: Oyuncu Burak Deniz'e dava açmıştı

Nilperi Şahinkaya'ya mahkemeden kötü haber: Oyuncu Burak Deniz'e dava açmıştı

Sputnik Türkiye

Meslektaşı Burak Deniz'e kendisine ve sevgilisine saldırdığı iddiasıyla dava açan oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya mahkemeden kötü haber geldi. Mahkeme, "Yeterli ve... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T12:24+0300

2025-09-18T12:24+0300

2025-09-18T12:24+0300

yaşam

nilperi şahinkaya

burak deniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099464954_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f41a8d13fce99b2d6fb3d0ec5bdca098.jpg

Annesinin ölümü sonrasında paylaştığı ''Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin' paylaşımla gündem olan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya mahkemeden kötü haber geldi. Meslektaşı Burak Deniz'e yönelik iki yıl önce açtığı 'saldırı' davasında, mahkeme 'yeterli ve kesin delil bulunmadığı' gerekçesiyle Deniz'in beraatine karar verdi. Şahinkaya'nın karara itiraz edeceği belirtildi. Kendisine ve sevgilisine saldırıda bulunduğunu iddia etmiştiOyuncu Nilperi Şahinkaya, 2022'de meslektaşı Burak Deniz'in Adana'da kendisine, sevgilisi Emre Yusufi'ye ve arkadaşı Necmi Deniz'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu belirterek şikayetçi olmuştu. Burak Deniz hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmıştı. Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz'in Adana'da aynı masada bulunan Necmi Deniz'e hitaben aleni ortamda hakaret ve tehditte bulunduğunu, Nilperi Şahinkaya'ya da hakaret ettiğini, ayrıca Necmi Deniz'e yönelik yumruk atarak; "Basit yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etmişti.Mahkeme: Kesin ve yeterli delil bulunmuyorAncak mahkeme, Burak Deniz'in iddia edilen suçları işlediğine dair; "Her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.Kararı üst mahkemeye taşıyacakNilperi Şahinkaya'nın karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi. Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli de İstanbul'dan görüntülü katıldığı duruşmada, mücadelenin süreceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/annesinin-olumunun-ardindan-beni-affedin--paylasimi-yapmisti-unlu-oyuncu-nilperi-sahinkaya-1099377029.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nilperi şahinkaya, burak deniz