Nilperi Şahinkaya'ya mahkemeden kötü haber: Oyuncu Burak Deniz'e dava açmıştı
Annesinin ölümü sonrasında paylaştığı ''Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin' paylaşımla gündem olan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya mahkemeden kötü haber geldi. Meslektaşı Burak Deniz'e yönelik iki yıl önce açtığı 'saldırı' davasında, mahkeme 'yeterli ve kesin delil bulunmadığı' gerekçesiyle Deniz'in beraatine karar verdi. Şahinkaya'nın karara itiraz edeceği belirtildi. Kendisine ve sevgilisine saldırıda bulunduğunu iddia etmiştiOyuncu Nilperi Şahinkaya, 2022'de meslektaşı Burak Deniz'in Adana'da kendisine, sevgilisi Emre Yusufi'ye ve arkadaşı Necmi Deniz'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu belirterek şikayetçi olmuştu. Burak Deniz hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmıştı. Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz'in Adana'da aynı masada bulunan Necmi Deniz'e hitaben aleni ortamda hakaret ve tehditte bulunduğunu, Nilperi Şahinkaya'ya da hakaret ettiğini, ayrıca Necmi Deniz'e yönelik yumruk atarak; "Basit yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etmişti.Mahkeme: Kesin ve yeterli delil bulunmuyorAncak mahkeme, Burak Deniz'in iddia edilen suçları işlediğine dair; "Her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.Kararı üst mahkemeye taşıyacakNilperi Şahinkaya'nın karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi. Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli de İstanbul'dan görüntülü katıldığı duruşmada, mücadelenin süreceğini ifade etti.
Annesinin ölümü sonrasında paylaştığı ''Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin' paylaşımla gündem olan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya mahkemeden kötü haber geldi. Meslektaşı Burak Deniz'e yönelik iki yıl önce açtığı 'saldırı' davasında, mahkeme 'yeterli ve kesin delil bulunmadığı' gerekçesiyle Deniz'in beraatine karar verdi. Şahinkaya'nın karara itiraz edeceği belirtildi.
Kendisine ve sevgilisine saldırıda bulunduğunu iddia etmişti
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, 2022'de meslektaşı Burak Deniz'in Adana'da kendisine, sevgilisi Emre Yusufi'ye ve arkadaşı Necmi Deniz'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu belirterek şikayetçi olmuştu. Burak Deniz hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.
Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz'in Adana'da aynı masada bulunan Necmi Deniz'e hitaben aleni ortamda hakaret ve tehditte bulunduğunu, Nilperi Şahinkaya'ya da hakaret ettiğini, ayrıca Necmi Deniz'e yönelik yumruk atarak; "Basit yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etmişti.
Mahkeme: Kesin ve yeterli delil bulunmuyor
Ancak mahkeme, Burak Deniz'in iddia edilen suçları işlediğine dair; "Her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.
Kararı üst mahkemeye taşıyacak
Nilperi Şahinkaya'nın karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi. Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli de İstanbul'dan görüntülü katıldığı duruşmada, mücadelenin süreceğini ifade etti.