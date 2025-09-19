https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/nebenzya-rusya-irana-yonelik-yaptirimlarin-yeniden-baslatilmasi-prosedurunu-reddediyor-1099517167.html

Nebenzya: Rusya, İran'a yönelik yaptırımların yeniden başlatılması prosedürünü reddediyor

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, ülkesinin İran’a yönelik ‘snapback’ prosedürünü (yaptırımların yeniden başlatılması) reddettiğini ve bu bağlamda ne ‘tamamlandığı iddia edilen’ ne de atılacak başka adımları tanınmayacağını belirtti.Nebenzya, "Bizim bakış açımıza göre, 'snapback' prosedürünün başlatılması söz konusu değil. Bugün ele alınan tasarı, 2231 sayılı karar ve bunun ayrılmaz parçası olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) doğrudan ihlal ediyor. Bu nedenle Rusya, ne ‘tamamlandığı iddia edilen’ ne de bu bağlamda atılacak başka adımları tanımıyor" dedi.Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın İran’a yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngördüğünü belirten Nebenzya, "Kesin kanaatimize göre, bunların 18 Ekim'de sona ermemesi için hiçbir neden yok” ifadesini kullandı.Daha önce BM Güvenlik Konseyi, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören karar tasarısını reddetmişti.2015 yılında İngiltere, Almanya, Çin, Rusya, ABD, Fransa ve İran, İran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören nükleer anlaşmayı (KOEP) imzalamıştı. Ancak, Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde ABD, Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilerek İran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı. Buna karşılık İran, özellikle nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyelerine getirilen kısıtlamaları kaldırarak, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini kademeli olarak azaltacağını duyurmuştu.

