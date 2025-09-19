https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/iran-disisleri-bakani-nukleer-gorusmelerde-onerilerimize-kacamak-cevap-verildi-1099492303.html

İran Dışişleri Bakanı: ‘Nükleer görüşmelerde önerilerimize kaçamak cevap verildi'

İran Dışişleri Bakanı: 'Nükleer görüşmelerde önerilerimize kaçamak cevap verildi'

Arakçi, 2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın (E3 ülkeleri), İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek snapback mekanizmasını işletme kararı sonrasındaki süreçte Avrupa ile görüşmelerle ilgili açıklama yaptı.E3 ile yürütülen nükleer müzakerelerde yeni bir öneri sunduklarını ancak karşı taraftan "bahaneler ve kaçamak cevaplar" aldıklarını ifade eden Arakçi, “Gerçek şu ki çalışmayan taraf E3/AB diplomasi mekanizmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.Snapback mekanizması süreci doğrultusunda İran'a BM yaptırımlarının geri getirilmesi sürecinde rol oynayacak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini (BMGK) devreye girmeye çağıran Arakçi, diplomasinin çatışmaya tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.Arakçi açıklamasını, "İleriye doğru bir yol var ama İran tek başına sorumlu olamaz" ifadeleriyle sonlandırdı.Snapback mekanizması 28 Eylül'de sona erecekİngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.Nükleer anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise BMGK'ye İran ile ortak gönderdikleri mektupta, Avrupalı ülkelerin İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olduğunu savunmuştu.Bu süreçte İran ile Avrupa ülkeleri arasında görüşmeler yapılmış ancak ilerleme kaydedilememişti. Snapback süreci yeni bir karara yol açacak son dakika bir anlaşma olmazsa ya da son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yürürlüğe girecek.

