İngiltere Başbakanı Starmer, Filistin'i tanıma sinyali verince Trump'ı kızdırdı: Onunla aynı fikirde değilim

ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Starmer, ortak basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısında konuşan Starmer Filistin’i tanıma sinyali verirken... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’de yazlık başbakanlık konutu Chequers’ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.‘Rehineler hemen şu an bırakılmalı’Trump "Biz bir yol haritası, barış haritası olması gerektiğini savunuyoruz. Rehinelerin bırakılması ve Gazze’ye en yakın sürede yardımların girmesi konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.Trump: Starmer ile aynı fikirde değilim Trump, Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Londra’nın Filistin devletini tanıma planına katılmadığını açıkladı. Ancak Trump, İsrail’i Gazze’deki ablukasını ve operasyonunu sonlandırmaya zorlamak için nasıl bir yol izleyeceğine dair ayrıntı vermedi. “Rehinelerin derhal, hemen şimdi serbest bırakılmasını istiyorum” diyen Trump, serbest kalan bazı rehinelerden korkunç hikayeler dinlediğini söyledi. Trump, savaşın nasıl sona ereceğine dair somut bir plan sunmadı ve İsrail’in Gazze Şehri’ndeki operasyonuna değinmedi. Bunun yerine genel hedeflerini şöyle sıraladı: “Bir son istiyorum, rehinelerin serbest bırakılmasını istiyorum ve bunun iyi olacağını düşünüyorum.”Starmer’a Filistin sorusu: ‘Barış planı bağlamında’İngiltere’nin bu ay Filistin devletini tanıma planı sorulan İngiltere Başbakanı Starmer, Filistin devletini tanıma planının ‘barış planı bağlamında’ olduğunu söyledi ve “Gazze’deki durum dayanılmaz. Yardımların hızla Gazze’ye ulaşması gerekiyor” dedi.‘Netanyahu’ya ne zaman baskı yapacaksınız?’ Trump, ‘Netanyahu’ya şimdi değilse ne zaman baskı yapacaksınız?’ sorusuna "7 Ekim’in görüntülerinin çok kötü olduğunu 'söyleyerek ‘İnsanlar unutuyor ama ben asla unutamam. Netanyahu’ya baskı tabii ki yapacağım ama önce esirlerin geri gelmesi gerekiyor" ifadeleriyle yanıt verdi.‘Bu yüzyılı birlikte tanımlamaya hazırız’İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "Özel ilişkimizi yeni bir çağ için yeniledik" dedi ve ekledi:

SON HABERLER

