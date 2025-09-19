Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/kuvvetli-ruzgar-saganak-yagisla-birlikte-firtinaya-donusecek-19-eylul-il-il-hava-durumu-1099487188.html
Kuvvetli rüzgar sağanak yağışla birlikte fırtınaya dönüşecek: 19 Eylül il il hava durumu
Kuvvetli rüzgar sağanak yağışla birlikte fırtınaya dönüşecek: 19 Eylül il il hava durumu
Meteoroloji 19 Eylül için uyardı: Türkiye genelinde kuvvetli rüzgar, sağanak yağışla birleşerek fırtına şeklinde etkili olacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm bölgelerde hava durumu tahminleri, meteorolojik uyarılar burada
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 19 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlerine güney hariç göre sıcaklık düşerken İstanbul 25 derece, Ankara 21 derece ve 29 derece olacak. Türkiye genelinde hızı saatte 70 km'yi bulan kuvvetli rüzgar, sağanak yağışla birleşerek fırtına şeklinde etkili olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kısa süreli dolu yağışı bekleniyorYapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar yer yer fırtınaya dönüşecekRüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
i̇stanbul 19 eylül hava durumu, ankara 19 eylül hava durumu, i̇zmir 19 eylül hava durumu, bursa 19 eylül hava durumu, antalya 19 eylül hava durumu, trabzon 19 eylül hava durumu, erzurum 19 eylül hava durumu, diyarbakır 19 eylül hava durumu, marmara 19 eylül hava durumu, ege 19 eylül hava durumu, akdeniz 19 eylül hava durumu, i̇ç anadolu 19 eylül hava durumu, batı karadeniz 19 eylül hava durumu, orta karadeniz 19 eylül hava durumu, doğu karadeniz 19 eylül hava durumu, doğu anadolu 19 eylül hava durumu, güneydoğu anadolu 19 eylül hava durumu, 19 eylül kuvvetli rüzgar, 19 eylül sağanak yağış, 19 eylül fırtına uyarısı

Kuvvetli rüzgar sağanak yağışla birlikte fırtınaya dönüşecek: 19 Eylül il il hava durumu

07:02 19.09.2025
Meteoroloji, 19 Eylül için fırtına uyarısı yaptı. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Saatte 70 km’yi bulan rüzgar, yağışla birleşerek fırtına oluşturacak. Sel, su baskını, dolu ve yıldırıma karşı tedbirli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 19 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlerine güney hariç göre sıcaklık düşerken İstanbul 25 derece, Ankara 21 derece ve 29 derece olacak. Türkiye genelinde hızı saatte 70 km'yi bulan kuvvetli rüzgar, sağanak yağışla birleşerek fırtına şeklinde etkili olacak.
Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kısa süreli dolu yağışı bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar yer yer fırtınaya dönüşecek

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

MARMARA

Bursa 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar 20°C – Parçalı bulutlu
Denizli 27°C – Az bulutlu
İzmir 29°C – Az bulutlu
Manisa 28°C – Az bulutlu

AKDENİZ

Adana 32°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Burdur 23°C – Parçalı bulutlu
Hatay 31°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara 21°C – Parçalı bulutlu
Çankırı 21°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir 20°C – Parçalı bulutlu
Konya 21°C – Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Zonguldak 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Samsun 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Trabzon 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Erzurum 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Kars 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Malatya 24°C – Parçalı bulutlu
Van 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 28°C – Parçalı bulutlu
Mardin 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 27°C – Parçalı ve az bulutlu
