Kuvvetli rüzgar sağanak yağışla birlikte fırtınaya dönüşecek: 19 Eylül il il hava durumu

Kuvvetli rüzgar sağanak yağışla birlikte fırtınaya dönüşecek: 19 Eylül il il hava durumu

Meteoroloji 19 Eylül için uyardı: Türkiye genelinde kuvvetli rüzgar, sağanak yağışla birleşerek fırtına şeklinde etkili olacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm bölgelerde hava durumu tahminleri, meteorolojik uyarılar burada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 19 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlerine güney hariç göre sıcaklık düşerken İstanbul 25 derece, Ankara 21 derece ve 29 derece olacak. Türkiye genelinde hızı saatte 70 km'yi bulan kuvvetli rüzgar, sağanak yağışla birleşerek fırtına şeklinde etkili olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kısa süreli dolu yağışı bekleniyorYapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar yer yer fırtınaya dönüşecekRüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

