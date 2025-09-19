Kuvvetli rüzgar sağanak yağışla birlikte fırtınaya dönüşecek: 19 Eylül il il hava durumu
© Sputnik / Виталий АньковKuvvetli rüzgar sağanak yağışla birlikte fırtınaya dönüşecek: 19 Eylül il il hava durumu
© Sputnik / Виталий Аньков
Meteoroloji, 19 Eylül için fırtına uyarısı yaptı. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Saatte 70 km’yi bulan rüzgar, yağışla birleşerek fırtına oluşturacak. Sel, su baskını, dolu ve yıldırıma karşı tedbirli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 19 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlerine güney hariç göre sıcaklık düşerken İstanbul 25 derece, Ankara 21 derece ve 29 derece olacak. Türkiye genelinde hızı saatte 70 km'yi bulan kuvvetli rüzgar, sağanak yağışla birleşerek fırtına şeklinde etkili olacak.
Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kısa süreli dolu yağışı bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar yer yer fırtınaya dönüşecek
Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
MARMARA
Bursa 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar 20°C – Parçalı bulutlu
Denizli 27°C – Az bulutlu
İzmir 29°C – Az bulutlu
Manisa 28°C – Az bulutlu
AKDENİZ
Adana 32°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Burdur 23°C – Parçalı bulutlu
Hatay 31°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara 21°C – Parçalı bulutlu
Çankırı 21°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir 20°C – Parçalı bulutlu
Konya 21°C – Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Zonguldak 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Samsun 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Trabzon 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
DOĞU ANADOLU
Erzurum 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Kars 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Malatya 24°C – Parçalı bulutlu
Van 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 28°C – Parçalı bulutlu
Mardin 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 27°C – Parçalı ve az bulutlu