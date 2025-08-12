https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/kiraciya-bosaniyorum-evden-cik-dedi-son-karari-mahkeme-verdi-1098525567.html

Kiracıya ‘boşanıyorum evden çık’ dedi: Son kararı mahkeme verdi

İstanbul Pendik’te bir kişi, evini kiraya verdikten 3 yıl sonra eşi ile boşanma aşamasında olduğunu gerekçe göstererek kiracısının tahliyesini istedi. Kiracı... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Ev sahibi-kiracı davaları adliye koridorlarında bir hayli yaygınlaştı. Tahliye, kira artışı ve sözleşme ihlali gibi konular en sık karşılaşılan uyuşmazlıklar arasında yer alıyor. İstanbul'da boşandığı için ev ihtiyacı olduğunu söyleyen ev sahibi de mahkemeye başvurdu.'Boşanıyorum çık' dediİstanbul’un Pendik ilçesinde bir kişi dairesini 9 Ocak 2021 tarihinde 1.150 TL’ye kiraya verdi. Yaklaşık 3 yıllık sürenin sonrasında mal sahibi, eşi ile boşanma aşamasında olduğunu ve bir eve ihtiyacı olduğunu gerekçe göstererek kiracısını çıkarmak istedi.İhtarname yetmedi, dava açtıBu kapsamda 29 Eylül 2023’te kiracıya ihtarname çekildi. Bu sırada kiracı dairede aylık 8 bin TL’ye oturuyordu. İhtarname sonrasında ise kiracı, evi tahliye etmedi. Bunun üzerine ev sahibi bir tahliye davası açtı.Mahkemede tanıklar dinlendi ve ev sahibinin gerçekten yeni bir eve ihtiyacı olup olmadığı teyit edilmeye çalışıldı. Dava sürecine ilişkin gelişmeler sonrasında ise mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.Konuyu Milliyet'e değerlendiren avukat Gizem Gonce şu ifadeleri kullandı: Kiracı evden çıkmasıEv sahibi ihtarname gönderdikten sonra kiracı evi tahliye etmedi. Bunun akabinde mülk sahibi 2024 yılı Kasım ayında ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açtı. Kiracı evi tahliye etmek istemediğini, ev sahibinin konuta ihtiyacı olmadığını ve tahliyenin kötü niyetle açıldığını ileri sürdü.Ev sahibi ihtiyacını ispatladıMahkeme ise tanıkları dinledi. Mülk sahibi kendi ihtiyacı nedeniyle davayı açtığını, eşi ile boşanma aşamasında olduğunu, ayrı yaşamak istediğini beyan ettiğini ve dinlenen tanıkta da ihtiyacın beyan edildiği, boşanma dosyasının incelenmesi akabinde eşinin üzerinde kayıtlı dava konusu taşınmaz dışında bir mesken daha olduğu ve bu meskenin ev sahibinin eşine ait olduğu ve kızıyla birlikte bu yerde ikamet ettiği anlaşıldı. Sonuç olarak ev sahibinin dava konusu olan eve geçmek istediği ve dosyaya celp edilen tüm beyanlarla beraber ev sahibinin başka bir taşınmazı olmadığı, ev sahibinin ihtiyacını ispat ettiği kanaatine varıldı.Mahkeme tahliye dediBir kişinin kendine ait bir evde oturmasının yasal hak olduğu, ihtiyaç olgusunun sunulan delillerle de ispat edildiği anlaşıldığından açılan tahliye davasının kabulüne karar verildi. Mahkeme tarafından karar 7 Temmuz’da verildi.Avukat Gonce şunları da ekledi:

