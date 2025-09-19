https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/izmir-sokaklari-coplerle-doldu-mahalleli-belediyeden-acil-cozum-bekliyor-1099520412.html
İzmir sokakları çöplerle doldu: Mahalleli belediyeden acil çözüm bekliyor
İzmir sokakları çöplerle doldu: Mahalleli belediyeden acil çözüm bekliyor
Sputnik Türkiye
İzmir’in Buca ilçesinde sokaklar tekrar çöp yığınlarıyla kaplandı, mahalle sakinleri kötü koku ve sağlık riski nedeniyle belediyeden acil çözüm istedi. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T23:40+0300
2025-09-19T23:40+0300
2025-09-19T23:40+0300
türki̇ye
i̇zmir
buca
buca belediyesi
çöp
plastik çöp
çöp toplama
çöp aracı
çöp torbası
çöp kuralları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099520230_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d57694339fdcebeae21a5e6ca195842.jpg
Buca'da sık sık yaşanan su kesintileri ve çöplerin toplanmaması nedeniyle halk mağdur olduklarını belirtti.Yiğitler Mahallesi’nden Ahmet Yıldız, çöplerin uzun süredir toplanmadığını belirterek, “Konteynerler boşaltılıyor ama yerlere dökülen çöpler alınmıyor. Çöp suları hastalık riski oluşturuyor. Bu sorunlara acilen çözüm bulunmalı” dedi.Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci ise Ecevit Parkı civarında biriken çöplerin spor yapmayı bile engellediğini ifade etti. Demirci, “Biz temizlik vergimizi ödüyoruz, mahallemizi de temiz tutmalarını istiyoruz” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/izmirde-toplanmayan-copler-yola-tasti-sokaklarda-fare-sayisi-artti-1098573426.html
türki̇ye
i̇zmir
buca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099520230_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9353250d258d167a6b7ab247ad261fb0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, buca, buca belediyesi, çöp, plastik çöp, çöp toplama, çöp aracı, çöp torbası, çöp kuralları
i̇zmir, buca, buca belediyesi, çöp, plastik çöp, çöp toplama, çöp aracı, çöp torbası, çöp kuralları
İzmir sokakları çöplerle doldu: Mahalleli belediyeden acil çözüm bekliyor
İzmir’in Buca ilçesinde sokaklar tekrar çöp yığınlarıyla kaplandı, mahalle sakinleri kötü koku ve sağlık riski nedeniyle belediyeden acil çözüm istedi.
Buca'da sık sık yaşanan su kesintileri ve çöplerin toplanmaması nedeniyle halk mağdur olduklarını belirtti.
Yiğitler Mahallesi’nden Ahmet Yıldız, çöplerin uzun süredir toplanmadığını belirterek, “Konteynerler boşaltılıyor ama yerlere dökülen çöpler alınmıyor. Çöp suları hastalık riski oluşturuyor. Bu sorunlara acilen çözüm bulunmalı” dedi.
Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci ise Ecevit Parkı civarında biriken çöplerin spor yapmayı bile engellediğini ifade etti. Demirci, “Biz temizlik vergimizi ödüyoruz, mahallemizi de temiz tutmalarını istiyoruz” diye konuştu.