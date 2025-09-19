Türkiye
İzmir sokakları çöplerle doldu: Mahalleli belediyeden acil çözüm bekliyor
İzmir sokakları çöplerle doldu: Mahalleli belediyeden acil çözüm bekliyor
İzmir'in Buca ilçesinde sokaklar tekrar çöp yığınlarıyla kaplandı, mahalle sakinleri kötü koku ve sağlık riski nedeniyle belediyeden acil çözüm istedi.
Buca'da sık sık yaşanan su kesintileri ve çöplerin toplanmaması nedeniyle halk mağdur olduklarını belirtti.Yiğitler Mahallesi’nden Ahmet Yıldız, çöplerin uzun süredir toplanmadığını belirterek, “Konteynerler boşaltılıyor ama yerlere dökülen çöpler alınmıyor. Çöp suları hastalık riski oluşturuyor. Bu sorunlara acilen çözüm bulunmalı” dedi.Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci ise Ecevit Parkı civarında biriken çöplerin spor yapmayı bile engellediğini ifade etti. Demirci, “Biz temizlik vergimizi ödüyoruz, mahallemizi de temiz tutmalarını istiyoruz” diye konuştu.
İzmir’in Buca ilçesinde sokaklar tekrar çöp yığınlarıyla kaplandı, mahalle sakinleri kötü koku ve sağlık riski nedeniyle belediyeden acil çözüm istedi.
Buca'da sık sık yaşanan su kesintileri ve çöplerin toplanmaması nedeniyle halk mağdur olduklarını belirtti.
Yiğitler Mahallesi’nden Ahmet Yıldız, çöplerin uzun süredir toplanmadığını belirterek, “Konteynerler boşaltılıyor ama yerlere dökülen çöpler alınmıyor. Çöp suları hastalık riski oluşturuyor. Bu sorunlara acilen çözüm bulunmalı” dedi.
Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci ise Ecevit Parkı civarında biriken çöplerin spor yapmayı bile engellediğini ifade etti. Demirci, “Biz temizlik vergimizi ödüyoruz, mahallemizi de temiz tutmalarını istiyoruz” diye konuştu.
