İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yeniden başladı

İzmir Körfezi'nde yeniden başlayan balık ölümleri sürüyor. Kıyıya vuran çok sayıda ölü balık, belediye ekipleri tarafından toplandı. 23.08.2025, Sputnik Türkiye

Geçen yıl kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'ndeki Turan Sahili'ne dün balık ölümleri yeniden görünmeye başladı. Çok sayıda ölü balığın bugün ise Karşıyaka sahilinde kıyıya vurduğu görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ölü balıkları toplayıp çöp poşetlerine doldurdu.Kirlilik sürdükçe balık ölümleri de sürecekManisa Celal Bayar Üniversitesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve deniz biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın İzmir Körfezi'nin şehirsel, evsel, endüstriyel, liman ve tarımsal kökenli yoğun bir karasal baskı altında olduğunu belirtti.Bunun sonucunda körfezin Türkiye'nin su kalitesi olarak en düşük yerlerinden bir tanesi olduğunu bildiren Taşkın, şunları kaydetti:"Nütrient ve alüvyon girdisi çok fazladır. Kirlilik ve su sıcaklığının artışına bağlı olarak yaz sonunda fırsatçı ve toksik algal tür artışı gözlenmektedir. Özellikle su kütlesindeki toksik fitoplankton artışı sonucu ya üretilen ihtiyotoksin ile ya da solungaçları tıkayarak balık ölümlerine neden olmaktadır. Körfezde var olan birikime ek olarak kirlilik girdisi devam ettiği sürece bu olayın her yıl tekrar etmesi mümkündür."Kalıcı çözüm için körfeze gelen bütün dere, kanal sularıyla atık ve deşarj sularının kontrol altına alınması ve herhangi bir kirlilik yükü verilmemesi gerektiğini aktaran Taşkın, iç körfezde biriken dip çamurunun da karaya alınıp bertaraf edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Sahile gelenler geri döndüDenizin renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde, kötü koku nedeniyle sahil şeridinin de boş olduğu görüldü. Sahilde yürüyüş yapan Bülent Onur, 2 gündür koku olduğunu söyledi.Afyonkarahisar'dan Karşıyaka'ya gezmeye gelen Gökhan Havuz da ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, "Balık ölüleri var. Aşırı derece pis koku var. Büyüğünden küçüğüne her yerde balık ölüsü var. Buraya çok geldik ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

