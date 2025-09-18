İlber Ortaylı: Kimseye kitabe vermeyiz... Bu ne cüret
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Netanyahu'nun istediği Siloam Yazıtı hakkında değerlendirmede bulundu. "Bu ne cüret" diyen Ortaylı "Kimseye kitabe vermeyiz. Kimse de kimseye vermez zaten. İstediğini almaya alışmış belli ki" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenen Siloam Yazıtı'nı, 1998’de istediğini ancak o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan nedeniyle eseri alamadığını iddia etmişti. Bu açıklamayı takiben Siloam tableti gündem oldu.
"Kimseye kitabe vermeyiz. Kimse de kimseye vermez zaten. İstediğini almaya alışmış belli ki" ifadelerini kullanan Ortaylı, Hürriyet gazetesine şunları kaydetti:
"Kayser Wilhelm (Alman İmparatoru) istiyordu böyle şeyleri. Ama o zamanlar geçti. Bu ne cüret…
Ayrıca o kitabeyi neyin ispatı olarak kullanacakmış? O zaman Romalılar da kalksın gelsin ‘İki bin sene önce buralar benimdi’ deyip her yeri istesin. Antik eserleri duruyor.
Biz de ‘Burası Osmanlı mülküydü, işte burada kitabesi’ diyerek toplayalım her yeri o zaman. Ne hukuki ne tarihi bir meşruiyeti vardır bunların.
Zaten adam cahil, Avrupalı da değil, düz Amerikan Yahudilerinden. Eğitimini aldığı branştan başka bir şey bilmediği de aşikar. Türkiye kendinden çalınanları yıllardır sağdan-soldan topluyor. Kendindekini hiç vermez.”