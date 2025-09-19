https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/istanbulda-pazartesi-hava-degisecek-akomdan-kritik-aciklama-1099492120.html

İstanbul’da pazartesi hava değişecek: AKOM’dan kritik açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 21 il için şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı yaptı. Uyarı verilen iller arasında Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bolu, Giresun, Hakkari, Mersin, Kastamonu, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce yer aldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların pazar günü itibarıyla yurdu terk edeceğini belirtti. Macit, şu ifadeleri kullandı:"Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var."İstanbul’da hafta sonu güneşli havaAfet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hafta sonuna kadar kuzeyli rüzgârlarla yerel sağanakların görüleceğini açıkladı. Havanın 22-24 derece arasında seyredeceğini belirten AKOM, pazar gününden itibaren soğukların azalacağını ve sıcaklıkların artacağını duyurdu.AKOM’dan İstanbul'a uyarıAKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İstanbul'da hafta sonu havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50 km/S) esen rüzgar kuzeyin serin havasını bölgemize taşırken gün içerisinde 24-27°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerde 15°C'ler civarına gerileyerek üşüteceği öngörülüyor."

