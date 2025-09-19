Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/istanbulda-pazartesi-hava-degisecek-akomdan-kritik-aciklama-1099492120.html
İstanbul’da pazartesi hava değişecek: AKOM’dan kritik açıklama
İstanbul’da pazartesi hava değişecek: AKOM’dan kritik açıklama
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Adıyaman’dan Artvin’e birçok ilde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Uzmanlar... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T09:47+0300
2025-09-19T09:47+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
sağanak
sağanak yağış
sıcak
artvin
bitlis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099492685_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7372dada8fa60cdc51579eb97d81021b.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 21 il için şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı yaptı. Uyarı verilen iller arasında Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bolu, Giresun, Hakkari, Mersin, Kastamonu, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce yer aldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların pazar günü itibarıyla yurdu terk edeceğini belirtti. Macit, şu ifadeleri kullandı:"Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var."İstanbul’da hafta sonu güneşli havaAfet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hafta sonuna kadar kuzeyli rüzgârlarla yerel sağanakların görüleceğini açıkladı. Havanın 22-24 derece arasında seyredeceğini belirten AKOM, pazar gününden itibaren soğukların azalacağını ve sıcaklıkların artacağını duyurdu.AKOM’dan İstanbul'a uyarıAKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İstanbul'da hafta sonu havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50 km/S) esen rüzgar kuzeyin serin havasını bölgemize taşırken gün içerisinde 24-27°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerde 15°C'ler civarına gerileyerek üşüteceği öngörülüyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/hava-aniden-degisecek-2-gunluk-kis-basliyor-meteoroloji-ve-akom-uyardi-ilk-kar-ve-saganak-yagis-1099426908.html
türki̇ye
artvin
bitlis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099492685_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09e4c6ce8112ad4a47512657d0a03006.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul hava durumu, akom uyarısı, meteoroloji hava tahmini, i̇stanbul’da sıcaklık artışı, pazartesi hava değişiyor, sarı kodlu uyarı, şiddetli yağış ve fırtına, i̇stanbul’da pazartesi sürprizi, akom’dan kritik açıklama, hafta sonu hava durumu, i̇stanbul sıcaklık tahmini, meteoroloji son dakika, pazartesi i̇stanbul’da hava nasıl olacak
i̇stanbul hava durumu, akom uyarısı, meteoroloji hava tahmini, i̇stanbul’da sıcaklık artışı, pazartesi hava değişiyor, sarı kodlu uyarı, şiddetli yağış ve fırtına, i̇stanbul’da pazartesi sürprizi, akom’dan kritik açıklama, hafta sonu hava durumu, i̇stanbul sıcaklık tahmini, meteoroloji son dakika, pazartesi i̇stanbul’da hava nasıl olacak

İstanbul’da pazartesi hava değişecek: AKOM’dan kritik açıklama

09:47 19.09.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukayaİstanbul hava durumu
İstanbul hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Adıyaman’dan Artvin’e birçok ilde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Uzmanlar hafta sonu yağışların sona ereceğini, sıcaklıkların ise hızla mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. İstanbul’da hafta sonu güneş yüzünü gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 21 il için şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı yaptı. Uyarı verilen iller arasında Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bolu, Giresun, Hakkari, Mersin, Kastamonu, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce yer aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların pazar günü itibarıyla yurdu terk edeceğini belirtti. Macit, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var."

İstanbul’da hafta sonu güneşli hava

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hafta sonuna kadar kuzeyli rüzgârlarla yerel sağanakların görüleceğini açıkladı. Havanın 22-24 derece arasında seyredeceğini belirten AKOM, pazar gününden itibaren soğukların azalacağını ve sıcaklıkların artacağını duyurdu.

AKOM’dan İstanbul'a uyarı

AKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da hafta sonu havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50 km/S) esen rüzgar kuzeyin serin havasını bölgemize taşırken gün içerisinde 24-27°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerde 15°C'ler civarına gerileyerek üşüteceği öngörülüyor."
Meteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
TÜRKİYE
Hava aniden değişecek, 2 günlük kış başlıyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor
17 Eylül, 09:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала