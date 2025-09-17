https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/hava-aniden-degisecek-2-gunluk-kis-basliyor-meteoroloji-ve-akom-uyardi-ilk-kar-ve-saganak-yagis-1099426908.html
Hava aniden değişecek, 2 günlük kış başlıyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor
Hava aniden değişecek, 2 günlük kış başlıyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye, Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ile kışa erken giriş yapıyor. Yarın ve cuma günü etkili olacak sistemle birlikte sıcaklıklar hızla düşecek... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T09:30+0300
2025-09-17T09:30+0300
2025-09-17T09:46+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
akom
i̇stanbul
hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df750f24d712da19372dfc1cbb74d29e.jpg
Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Sıcaklıklar 20 derecenin altına inecek. Özellikle Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış, Erzurum ve Artvin gibi yüksek şehirlerde ise sezonun ilk karı bekleniyor.İstanbul’da yağmur ve hızlı soğumaMeteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, "Sezonunun ilk soğuk havası ve kar yağışı geliyor. Sistem önce İstanbul'dan geçecek o nedenle çarşamba akşam saatlerinde İstanbul'da yağmur başlayacak ve gece saatlerinde hava hızla soğuyacak. İstanbul, Karadeniz hattında sıcaklık ortalama sekiz derece düşecek. Ama Ege - Akdeniz'de de beş derecelik düşüşler olacak. İki gün sürecek, perşembe ve cuma günü. Kış havası yaşayacağız" dedi.Karadeniz’de şiddetli sağanak uyarısıSoğuk hava sisteminin Karadeniz kıyılarına yoğun yağış getirmesi bekleniyor. Uzmanlar, sel ve su baskını riskine karşı uyarıyor. Çalışkan, "Özellikle perşembe sabah saatlerinde, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da yağışlar çok şiddetli olacak. Yine akşam saatlerinde Trabzon, Samsun, Rize hattında ve cuma günü o bölgede aşırı yağış alabilecek. Yer yer metrekareye iki yüz kilograma yakın yağmur düşebilir" ifadelerini kullandı.İlk kar yüksek kesimlerdeÇalışkan, sözlerine "Rize'de, Artvin'de, Erzurum'da, Kars'ta Rakımı 1700 - 1800 metreden yüksekteki yerlere kar da yağacak, kar beklentimiz de var" ifadelerini ekledi.Cumartesiden i̇tibaren sıcaklıklar yükseliyorSoğuk hava dalgası kısa süreli olacak. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların tekrar eylül ayı ortalamalarına dönmesi bekleniyor.AKOM’dan İstanbul’a kritik uyarı: Yarına dikkatİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi (AKOM), etkili olacak soğuk hava dalgasına karşı uyarı yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Hafta sonuna kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havanın etkisiyle, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli (20-50 km/s) eseceği, beraberinde yerel sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir. Hâlihazırda 26-29°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların ise perşembe gününden itibaren 22-24°C aralığına gerilemesi beklenmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/meteorolojiden-yagis-uyarisi-il-il-hava-durumu-1099422840.html
türki̇ye
i̇stanbul
karadeniz
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31bc15735beb0cb58e53b7a09d3f8636.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hava durumu, meteoroloji uyarısı, istanbul hava durumu, ilk kar yağışı, sağanak yağış uyarısı, soğuk hava dalgası, haberler bugün, karadeniz yağışları, istanbul’da kar, balkandan gelen soğuk hava, sıcaklık düşüyor, sel ve su baskını uyarısı, perşembe hava durumu, cuma hava durumu, sezonun ilk soğuk havası, meteoroloji ve akom uyarısı, kar uyarısı, yağmur geliyor, kış havası geliyor, istanbul hava durumu, kar beklenen iller
hava durumu, meteoroloji uyarısı, istanbul hava durumu, ilk kar yağışı, sağanak yağış uyarısı, soğuk hava dalgası, haberler bugün, karadeniz yağışları, istanbul’da kar, balkandan gelen soğuk hava, sıcaklık düşüyor, sel ve su baskını uyarısı, perşembe hava durumu, cuma hava durumu, sezonun ilk soğuk havası, meteoroloji ve akom uyarısı, kar uyarısı, yağmur geliyor, kış havası geliyor, istanbul hava durumu, kar beklenen iller
Hava aniden değişecek, 2 günlük kış başlıyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor
09:30 17.09.2025 (güncellendi: 09:46 17.09.2025)
Türkiye, Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ile kışa erken giriş yapıyor. Yarın ve cuma günü etkili olacak sistemle birlikte sıcaklıklar hızla düşecek, Karadeniz’de şiddetli sağanak, Erzurum ve Artvin gibi yüksek kesimlerde ise sezonun ilk karı görülecek. İstanbul’da ise yağmur ve ani soğuma bekleniyor.
Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Sıcaklıklar 20 derecenin altına inecek. Özellikle Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış, Erzurum ve Artvin gibi yüksek şehirlerde ise sezonun ilk karı bekleniyor.
İstanbul’da yağmur ve hızlı soğuma
Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, "Sezonunun ilk soğuk havası ve kar yağışı geliyor. Sistem önce İstanbul'dan geçecek o nedenle çarşamba akşam saatlerinde İstanbul'da yağmur başlayacak ve gece saatlerinde hava hızla soğuyacak. İstanbul, Karadeniz hattında sıcaklık ortalama sekiz derece düşecek. Ama Ege - Akdeniz'de de beş derecelik düşüşler olacak. İki gün sürecek, perşembe ve cuma günü. Kış havası yaşayacağız" dedi.
Karadeniz’de şiddetli sağanak uyarısı
Soğuk hava sisteminin Karadeniz kıyılarına yoğun yağış getirmesi bekleniyor. Uzmanlar, sel ve su baskını riskine karşı uyarıyor. Çalışkan, "Özellikle perşembe sabah saatlerinde, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da yağışlar çok şiddetli olacak. Yine akşam saatlerinde Trabzon, Samsun, Rize hattında ve cuma günü o bölgede aşırı yağış alabilecek. Yer yer metrekareye iki yüz kilograma yakın yağmur düşebilir" ifadelerini kullandı.
İlk kar yüksek kesimlerde
Çalışkan, sözlerine "Rize'de, Artvin'de, Erzurum'da, Kars'ta Rakımı 1700 - 1800 metreden yüksekteki yerlere kar da yağacak, kar beklentimiz de var" ifadelerini ekledi.
Cumartesiden i̇tibaren sıcaklıklar yükseliyor
Soğuk hava dalgası kısa süreli olacak. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların tekrar eylül ayı ortalamalarına dönmesi bekleniyor.
AKOM’dan İstanbul’a kritik uyarı: Yarına dikkat
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi (AKOM), etkili olacak soğuk hava dalgasına karşı uyarı yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hafta sonuna kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havanın etkisiyle, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli (20-50 km/s) eseceği, beraberinde yerel sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir. Hâlihazırda 26-29°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların ise perşembe gününden itibaren 22-24°C aralığına gerilemesi beklenmektedir."