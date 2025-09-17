https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/hava-aniden-degisecek-2-gunluk-kis-basliyor-meteoroloji-ve-akom-uyardi-ilk-kar-ve-saganak-yagis-1099426908.html

Hava aniden değişecek, 2 günlük kış başlıyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor

Hava aniden değişecek, 2 günlük kış başlıyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye, Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ile kışa erken giriş yapıyor. Yarın ve cuma günü etkili olacak sistemle birlikte sıcaklıklar hızla düşecek... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T09:30+0300

2025-09-17T09:30+0300

2025-09-17T09:46+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

i̇stanbul

hava durumu

istanbul hava durumu

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df750f24d712da19372dfc1cbb74d29e.jpg

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Sıcaklıklar 20 derecenin altına inecek. Özellikle Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış, Erzurum ve Artvin gibi yüksek şehirlerde ise sezonun ilk karı bekleniyor.İstanbul’da yağmur ve hızlı soğumaMeteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, "Sezonunun ilk soğuk havası ve kar yağışı geliyor. Sistem önce İstanbul'dan geçecek o nedenle çarşamba akşam saatlerinde İstanbul'da yağmur başlayacak ve gece saatlerinde hava hızla soğuyacak. İstanbul, Karadeniz hattında sıcaklık ortalama sekiz derece düşecek. Ama Ege - Akdeniz'de de beş derecelik düşüşler olacak. İki gün sürecek, perşembe ve cuma günü. Kış havası yaşayacağız" dedi.Karadeniz’de şiddetli sağanak uyarısıSoğuk hava sisteminin Karadeniz kıyılarına yoğun yağış getirmesi bekleniyor. Uzmanlar, sel ve su baskını riskine karşı uyarıyor. Çalışkan, "Özellikle perşembe sabah saatlerinde, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da yağışlar çok şiddetli olacak. Yine akşam saatlerinde Trabzon, Samsun, Rize hattında ve cuma günü o bölgede aşırı yağış alabilecek. Yer yer metrekareye iki yüz kilograma yakın yağmur düşebilir" ifadelerini kullandı.İlk kar yüksek kesimlerdeÇalışkan, sözlerine "Rize'de, Artvin'de, Erzurum'da, Kars'ta Rakımı 1700 - 1800 metreden yüksekteki yerlere kar da yağacak, kar beklentimiz de var" ifadelerini ekledi.Cumartesiden i̇tibaren sıcaklıklar yükseliyorSoğuk hava dalgası kısa süreli olacak. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların tekrar eylül ayı ortalamalarına dönmesi bekleniyor.AKOM’dan İstanbul’a kritik uyarı: Yarına dikkatİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi (AKOM), etkili olacak soğuk hava dalgasına karşı uyarı yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Hafta sonuna kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havanın etkisiyle, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli (20-50 km/s) eseceği, beraberinde yerel sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir. Hâlihazırda 26-29°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların ise perşembe gününden itibaren 22-24°C aralığına gerilemesi beklenmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/meteorolojiden-yagis-uyarisi-il-il-hava-durumu-1099422840.html

türki̇ye

i̇stanbul

karadeniz

erzurum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, meteoroloji uyarısı, istanbul hava durumu, ilk kar yağışı, sağanak yağış uyarısı, soğuk hava dalgası, haberler bugün, karadeniz yağışları, istanbul’da kar, balkandan gelen soğuk hava, sıcaklık düşüyor, sel ve su baskını uyarısı, perşembe hava durumu, cuma hava durumu, sezonun ilk soğuk havası, meteoroloji ve akom uyarısı, kar uyarısı, yağmur geliyor, kış havası geliyor, istanbul hava durumu, kar beklenen iller