İran: Zenginleştirilmiş uranyum stokları ABD saldırıları sonrası gömülü durumda
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in Haziran ayında ülkenin nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından, yüksek oranda... 12.09.2025
İran, ABD saldırılarının ardından zenginleştirilmiş uranyum stokunun enkaz altında gömülü kaldığını doğruladı.Devlet televizyonunda konuşan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ''Zenginleştirilmiş uranyumumuz bombalanan tesislerin enkazının altında gömülü durumda''' dedi. Açıklama, saldırı sonrası stokların hala yerinde olduğunu resmi olarak doğrulayan ilk beyan olarak dikkat çekti.Arakçi, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin BM yaptırımlarını yeniden uygulamak için 'snapback' mekanizmasını harekete geçirmesi durumunda, 'nükleer müzakerelerden dışlanacaklarını' belirtti.Bakan, “Snapback mekanizması İran’a karşı uygulanırsa, yanıtın ne olacağına Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi karar verecek” açıklamasında bulundu.
00:58 12.09.2025
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in Haziran ayında ülkenin nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının enkaz altında gömülü durumda olduğunu açıkladı.
İran, ABD saldırılarının ardından zenginleştirilmiş uranyum stokunun enkaz altında gömülü kaldığını doğruladı.
Devlet televizyonunda konuşan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ''Zenginleştirilmiş uranyumumuz bombalanan tesislerin enkazının altında gömülü durumda''' dedi. Açıklama, saldırı sonrası stokların hala yerinde olduğunu resmi olarak doğrulayan ilk beyan olarak dikkat çekti.
Arakçi, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin BM yaptırımlarını yeniden uygulamak için 'snapback' mekanizmasını harekete geçirmesi durumunda, 'nükleer müzakerelerden dışlanacaklarını' belirtti.
Bakan, “Snapback mekanizması İran’a karşı uygulanırsa, yanıtın ne olacağına Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi karar verecek” açıklamasında bulundu.
DÜNYA
Arakçi: İran ve UAEA arasındaki anlaşma tüm talepleri dikkate alıyor
10 Eylül, 00:00
