Hindistan: Suudi Arabistan-Pakistan ortaklığını ulusal güvenliğimiz açısından inceleyeceğiz

Hindistan: Suudi Arabistan-Pakistan ortaklığını ulusal güvenliğimiz açısından inceleyeceğiz

Hindistan, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 17 Eylül'de imzalanan 'Ortak Stratejik Savunma Anlaşması'nı Hindistan'ın 'ulusal güvenliği' açısından inceleyeceğini bildirdi.Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın iki ülkeden birine yönelik herhangi bir saldırının, her iki ülkeye de yapılmış sayılmasını öngören uzun süreli bir anlaşmayı resmileştirdiği belirtilerek, "Bu gelişmenin ulusal güvenliğimiz ile bölgesel ve küresel istikrar için doğuracağı neticeleri inceleyeceğiz." ifadesine yer verildi.

