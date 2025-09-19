Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/hindistan-suudi-arabistan-pakistan-ortakligini-ulusal-guvenligimiz-acisindan-inceleyecegiz-1099486139.html
Hindistan: Suudi Arabistan-Pakistan ortaklığını ulusal güvenliğimiz açısından inceleyeceğiz
Hindistan: Suudi Arabistan-Pakistan ortaklığını ulusal güvenliğimiz açısından inceleyeceğiz
Sputnik Türkiye
Hindistan, geçtiğimiz gün Riyad'da Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasını, Hindistan'ın güvenliği bakımından inceleyeceklerini... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T02:02+0300
2025-09-19T02:02+0300
dünya
hindistan
suudi arabistan
pakistan
anlaşma
savunma
güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098611247_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_ee0ea31b390d4c837cac5e4c03937280.jpg
Hindistan, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 17 Eylül'de imzalanan 'Ortak Stratejik Savunma Anlaşması'nı Hindistan'ın 'ulusal güvenliği' açısından inceleyeceğini bildirdi.Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın iki ülkeden birine yönelik herhangi bir saldırının, her iki ülkeye de yapılmış sayılmasını öngören uzun süreli bir anlaşmayı resmileştirdiği belirtilerek, "Bu gelişmenin ulusal güvenliğimiz ile bölgesel ve küresel istikrar için doğuracağı neticeleri inceleyeceğiz." ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/bin-selman-ve-serif-riyadda-bir-araya-geldi-gundemde-ikili-iliskiler-ve-bolgesel-gelismeler-vardi-1099452558.html
hindistan
suudi arabistan
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098611247_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_e7accdd762e1b672b43e41313331266c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hindistan, suudi arabistan, pakistan, anlaşma, savunma, güvenlik
hindistan, suudi arabistan, pakistan, anlaşma, savunma, güvenlik

Hindistan: Suudi Arabistan-Pakistan ortaklığını ulusal güvenliğimiz açısından inceleyeceğiz

02:02 19.09.2025
© AA / Imtiyaz KhanNarendra Modi
Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© AA / Imtiyaz Khan
Abone ol
Hindistan, geçtiğimiz gün Riyad'da Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasını, Hindistan'ın güvenliği bakımından inceleyeceklerini açıkladı.
Hindistan, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 17 Eylül'de imzalanan 'Ortak Stratejik Savunma Anlaşması'nı Hindistan'ın 'ulusal güvenliği' açısından inceleyeceğini bildirdi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın iki ülkeden birine yönelik herhangi bir saldırının, her iki ülkeye de yapılmış sayılmasını öngören uzun süreli bir anlaşmayı resmileştirdiği belirtilerek, "Bu gelişmenin ulusal güvenliğimiz ile bölgesel ve küresel istikrar için doğuracağı neticeleri inceleyeceğiz." ifadesine yer verildi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif başkent Riyad'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
DÜNYA
Suudi Arabistan ve Pakistan anlaştı: Birine yönelik herhangi bir saldırı, her iki ülkeye de yapılmış sayılacak
17 Eylül, 22:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала