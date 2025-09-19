https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/erdogan-ticaret-ahlakina-her-zamankinden-daha-fazla-ihtiyac-duyuyoruz-1099509337.html
Erdoğan: Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz
Erdoğan: Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi. 19.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2025- 2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni"nde konuştu ve "Fırsatçılığın dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde bu geleneğimizin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.Kredi imkanıErdoğan'dan muhalefete eleştiri
Erdoğan: Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz
15:03 19.09.2025 (güncellendi: 15:08 19.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “2025- 2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni”nde konuştu ve "Fırsatçılığın dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde bu geleneğimizin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.
"TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız."
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri
Milli markaları hedef gösterdikleri boykot çağrılarından, Batılı medyaya ülkemizin şikayet edilmesine, sokakları karıştırma gayretine kadar bütün yaptıkları bunun için. Ekonomimize zarar veremeyecekler.