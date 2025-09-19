https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/erdogan-ticaret-ahlakina-her-zamankinden-daha-fazla-ihtiyac-duyuyoruz-1099509337.html

Erdoğan: Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz

Erdoğan: Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz

19.09.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “2025- 2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni”nde konuştu ve "Fırsatçılığın dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde bu geleneğimizin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.Kredi imkanıErdoğan'dan muhalefete eleştiri

