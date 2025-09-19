Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/erdogan-ticaret-ahlakina-her-zamankinden-daha-fazla-ihtiyac-duyuyoruz-1099509337.html
Erdoğan: Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz
Erdoğan: Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T15:03+0300
2025-09-19T15:08+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
kooperatif
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099510285_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_6e9928a0f445715692d417da0755a30b.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “2025- 2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni”nde konuştu ve "Fırsatçılığın dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde bu geleneğimizin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.Kredi imkanıErdoğan'dan muhalefete eleştiri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099510285_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_93b73542e780b6a633bdbc11b24c50fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kooperatif
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kooperatif

Erdoğan: Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz

15:03 19.09.2025 (güncellendi: 15:08 19.09.2025)
© Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “2025- 2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni”nde konuştu ve "Fırsatçılığın dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde bu geleneğimizin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Kredi imkanı

"TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız."

Erdoğan'dan muhalefete eleştiri

Milli markaları hedef gösterdikleri boykot çağrılarından, Batılı medyaya ülkemizin şikayet edilmesine, sokakları karıştırma gayretine kadar bütün yaptıkları bunun için. Ekonomimize zarar veremeyecekler.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала