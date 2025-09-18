https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/erdogan-gazze-kasabi-netanyahunun-katliam-sebekesi-her-gun-bir-ulkeye-saldirarak-zalimlikte-sinir-1099469220.html
Erdoğan: Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Bu coğrafyada ev sahibiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere seslendi ve "Allah'ın izniyle ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek" dedi. Erdoğan bir kez... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T14:16+0300
2025-09-18T14:16+0300
2025-09-18T14:22+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099404932_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d8c6d009d08c6e1767dedfeb7dc878e5.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde konuştu.Erdoğan'dan dış politika mesajları'Gazze kasabı Netanayhu''Tarih dersi vermeye çalışıyorlar'
2025
Erdoğan: Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Bu coğrafyada ev sahibiyiz
14:16 18.09.2025 (güncellendi: 14:22 18.09.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere seslendi ve "Allah'ın izniyle ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek" dedi. Erdoğan bir kez daha İsrail'i eleştirdi ve "Başında Gazze kasabı Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte sınır tanımıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde konuştu.
Allah'ın izniyle ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek, Şehitlerimizin kabirleri ihanet odaklarına karşı kazılmış birer siperdir.
Erdoğan'dan dış politika mesajları
Zor bir coğrafyada ve zor bir zaman diliminde yaşıyoruz
Başında Gazze kasabı Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte sınır tanımıyor
'Tarih dersi vermeye çalışıyorlar'
Birileri bize laf atıyor tarih dersi vermeye çalışıyor. Oysa biz onların 2-3 nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyu hüküm sürdük. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, kıyamete kadar da burada olacağız