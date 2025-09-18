Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/erdogan-gazze-kasabi-netanyahunun-katliam-sebekesi-her-gun-bir-ulkeye-saldirarak-zalimlikte-sinir-1099469220.html
Erdoğan: Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Bu coğrafyada ev sahibiyiz
Erdoğan: Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Bu coğrafyada ev sahibiyiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere seslendi ve "Allah'ın izniyle ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek" dedi. Erdoğan bir kez... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T14:16+0300
2025-09-18T14:22+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
gazze
i̇srail
türkiye
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099404932_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d8c6d009d08c6e1767dedfeb7dc878e5.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde konuştu.Erdoğan'dan dış politika mesajları'Gazze kasabı Netanayhu''Tarih dersi vermeye çalışıyorlar'
türki̇ye
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099404932_123:0:1323:900_1920x0_80_0_0_d0d8d33dfb898e3bba681c8890961984.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, gazze, i̇srail, türkiye, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, gazze, i̇srail, türkiye, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Bu coğrafyada ev sahibiyiz

14:16 18.09.2025 (güncellendi: 14:22 18.09.2025)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere seslendi ve "Allah'ın izniyle ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek" dedi. Erdoğan bir kez daha İsrail'i eleştirdi ve "Başında Gazze kasabı Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte sınır tanımıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde konuştu.

Allah'ın izniyle ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek, Şehitlerimizin kabirleri ihanet odaklarına karşı kazılmış birer siperdir.

Erdoğan'dan dış politika mesajları

Zor bir coğrafyada ve zor bir zaman diliminde yaşıyoruz

'Gazze kasabı Netanayhu'

Başında Gazze kasabı Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte sınır tanımıyor

'Tarih dersi vermeye çalışıyorlar'

Birileri bize laf atıyor tarih dersi vermeye çalışıyor. Oysa biz onların 2-3 nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyu hüküm sürdük. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, kıyamete kadar da burada olacağız

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала