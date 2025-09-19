https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/dunya-bankasi-ukraynaya-imtiyazli-kredi-saglayarak-cifte-standart-uyguluyor-1099489159.html

‘Dünya Bankası, Ukrayna’ya imtiyazlı kredi sağlayarak çifte standart uyguluyor’

Dünya Bankası’nın Ukrayna’ya sağladığı imtiyazlı kredi miktarının kalkınmakta olan Afrika ve Arap ülkelerine sağlananın onlarca katı olduğuna dikkat çeken Abu... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Arap Araştırmaları ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Thaer Noufal Abu Atiwi, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Dünya Bankası ve Ukrayna’yla ilgili açıklamasını değerlendirdi.Dünya Bankası’nın çeşitli ülkelere karşı açıkça çifte standart politikası izlediğini ve açıkça bazı ülkelerin tarafını tutarak diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı ettiğini kaydeden uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Dünya Bankası fonuna ve desteğine muhtaç ülkelerin, vatandaşlarının insanca bir yaşam sürebilmeleri için yardıma ihtiyaç duydukları aşikar olmasına rağmen, bu banka tarafından gerçek ekonomik durumlarıyla ilgisi olmayan yaklaşımların prizmasından değerlendirildiğini anlatan Abu Atiwi, şunu kaydetti:Dünya Bankası yapısında yer alan etkili ülkelerin, desteğe mutaç ülkelerle stratejik ilişkilerinde çifte ve dikkatle kalibre edilmiş standartlara göre hareket ettiğini belirten uzman, Ukrayna'nın ABD ve Avrupa ile ilişkilerini buna örnek göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:Dünya Bankası'nın ABD ve Avrupa ülkeleri gibi önde gelen güçlerin politikalarına ve çıkarlarına tabi olmasının tamamen mantıksız olduğunu kaydeden uzman, “Öte yandan Arap, Afrika ve kalkınmakta olan ülkelerin kredi ve finansman ihtiyaçları, ancak bu ülkelerin çoğu zaman uygulayacak güçte olmadığı veya kabul edemediği koşul ve kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla karşılanıyor. Kabul etseler bile, sağlanan krediler imtiyazlı olmayıp sürdürülemez bir borca ​​yol açıyor” diyerek şunu ekledi:

