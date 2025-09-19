https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/chpnin-olaganustu-kurultayi-ozgur-ozele-rakip-cikmayacak-1099512542.html
CHP'nin olağanüstü kurultayı: Özgür Özel’e rakip çıkmayacak
Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağanüstü kurultayı 21 Eylül’de yapılacak.Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin blok listeyle yapılması beklenirken, Özgür Özel’e rakip çıkmayacağı ifade edildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın milletvekillerinin de kurultaya katılmayacağı öğrenildi.CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da kurultay öncesi yaptığı açıklamada herhangi bir liste hazırlığı içinde olmayacaklarını belirterek, “Bu karar ne bir vazgeçiş ne de kabulleniştir, partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesidir. Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır” dedi.
