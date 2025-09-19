Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/chpnin-olaganustu-kurultayi-ozgur-ozele-rakip-cikmayacak-1099512542.html
CHP'nin olağanüstü kurultayı: Özgür Özel’e rakip çıkmayacak
CHP'nin olağanüstü kurultayı: Özgür Özel’e rakip çıkmayacak
Sputnik Türkiye
CHP, 22. Olağanüstü Kurultayı’nı 21 Eylül’de Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplayacak. 1127 delegenin oy kullanacağı kurultayda CHP İstanbul... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T17:22+0300
2025-09-19T17:22+0300
poli̇ti̇ka
chp
kurultay
olağanüstü kurultay
tüzük kurultayı
chp kurultayı
oğuz kaan salıcı
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099254406_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4d48b262aabbc78c430b489db42a04d6.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağanüstü kurultayı 21 Eylül’de yapılacak.Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin blok listeyle yapılması beklenirken, Özgür Özel’e rakip çıkmayacağı ifade edildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın milletvekillerinin de kurultaya katılmayacağı öğrenildi.CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da kurultay öncesi yaptığı açıklamada herhangi bir liste hazırlığı içinde olmayacaklarını belirterek, “Bu karar ne bir vazgeçiş ne de kabulleniştir, partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesidir. Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/yskdan-chp-kurultayi-icin-iptal-talebine-ret-1099511620.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099254406_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7cff53c08dc900a10fce961c949c8da5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, kurultay, olağanüstü kurultay, tüzük kurultayı, chp kurultayı, oğuz kaan salıcı, i̇stanbul
chp, kurultay, olağanüstü kurultay, tüzük kurultayı, chp kurultayı, oğuz kaan salıcı, i̇stanbul

CHP'nin olağanüstü kurultayı: Özgür Özel’e rakip çıkmayacak

17:22 19.09.2025
© AACHP kurultay
CHP kurultay - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© AA
Abone ol
CHP, 22. Olağanüstü Kurultayı’nı 21 Eylül’de Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplayacak. 1127 delegenin oy kullanacağı kurultayda CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, herhangi bir liste hazırlığı içinde olmayacaklarını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağanüstü kurultayı 21 Eylül’de yapılacak.
Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin blok listeyle yapılması beklenirken, Özgür Özel’e rakip çıkmayacağı ifade edildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın milletvekillerinin de kurultaya katılmayacağı öğrenildi.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da kurultay öncesi yaptığı açıklamada herhangi bir liste hazırlığı içinde olmayacaklarını belirterek, “Bu karar ne bir vazgeçiş ne de kabulleniştir, partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesidir. Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır” dedi.
YSK - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
TÜRKİYE
YSK’dan CHP kurultayı için iptal talebine ret
16:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала