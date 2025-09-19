https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/cankirida-otoparkta-kesfedildi-okyanus-ve-akdeniz-ikliminde-gorulen-koruma-altindaki-kara-yosunu-1099507065.html

Çankırı'da otoparkta keşfedildi: Okyanus ve Akdeniz ikliminde görülen koruma altındaki kara yosunu 'yolunu şaşırdı'

Yalnızca okyanus veya Akdeniz ikliminde görülen kara yosunu türü, Çankırı'da ortaya çıktı. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Çankırı'da yalnızca okyanus veya Akdeniz ikliminde görülen kara yosunu türü keşfedildi. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin otoparkında Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serhat Ursavaş'ın dikkati sayesinde keşfedilen 'Tortula bolanderi' isimli kara yosunu, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında. Tesadüfen fark etti, bilimsel yayına girdiÇankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serhat Ursavaş, Uluyazı Kampüsü'ndeki bitki türlerini araştırmak için bir çalışma başlattı.Bu kapsamda kampüsteki bitki türlerini inceleyen Ursavaş'ın, Mühendislik Fakültesi otopark alanında yayılım gösteren kara yosunu dikkatini çekti.Kara yosununu yakından inceleyen Ursavaş, türün okyanus veya Akdeniz ikliminde yayılış gösteren, nesli tükenme tehlikesi altında olan "Tortula bolanderi" olabileceğini düşünerek mikroskop altında inceleme yaptı. İncelemenin ardından Amerikalı meslektaşı Prof. Dr. Richard Zander'e de türden örnek gönderen Ursavaş, otoparkta bulduğu türün "Tortula bolanderi" olduğunu teyit ederek çalışmanın bilimsel yayınını hazırladı.Koruma altında ve nesli tükenme tehlikesi altında Doç. Dr. Serhat Ursavaş, keşfettiği türün yayılış alanının Amerika kıtasının batı kesimleri ile okyanus kenarına yakın sahil şeridi ve Portekiz, İspanya ve İtalya gibi Akdeniz sahilinde yer alan bölgeler olduğunu söyledi. Türün Çankırı'da doğal bir yayılış alanı olmadığını belirten Ursavaş, "Tür Avrupa'da ve Amerika kıtasında tehlike altında olan bir tür. Nesli tükenmeyle karşı karşıya, koruma altında olan bir tür." dedi. Türkiye'de sadece Çankırı'da varKara yosunu polenlerinin rüzgarlarla taşınarak bölgeye ulaştığını tahmin ettiklerini dile getiren Ursavaş, "Evet bu tür Asya kıtası için yeni bir kayıt. Türkiye'de de sadece Çankırı ilinde ve üniversitemizde, kampüs içerisinde bulduğumuz bir tür." diye konuştu.Küresel iklim değişikliğinin göstergesi Türün ılıman iklimde yayılış gösterdiğini ancak karasal iklime sahip Çankırı'ya adapte olduğunu ifade eden Ursavaş, "Tür buraya gelmiş, uyum sağlamış, adapte olmuş. Bu da aslında küresel iklim değişikliğinin bir göstergesi. Çankırı karasal bir iklim olmasına rağmen buranın ikliminin zaman içerisinde ılımanlaştığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

