Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Sputnik Türkiye

19.09.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bazı hisselerde olağan dışı fiyat ve işlem hacmi dalgalanmalarıyla küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 13 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla hakimliğe çıkarıldı.Sulh ceza hakimliği, 13 kişinin tutuklanmasına, 6 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

