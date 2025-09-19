https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/borsa-istanbulda-manipulasyon-operasyonu-19-supheliden-13u-tutuklandi-1099519092.html
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Borsa İstanbul'da pay piyasasında manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bazı hisselerde olağan dışı fiyat ve işlem hacmi dalgalanmalarıyla küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 13 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla hakimliğe çıkarıldı.Sulh ceza hakimliği, 13 kişinin tutuklanmasına, 6 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Borsa İstanbul’da pay piyasasında manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 13’ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bazı hisselerde olağan dışı fiyat ve işlem hacmi dalgalanmalarıyla küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 13 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla hakimliğe çıkarıldı.
Sulh ceza hakimliği, 13 kişinin tutuklanmasına, 6 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.